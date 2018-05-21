《談國論企－黎偉成》中美聯合聲明達多項共識不打貿戰

《談國論企》中美兩國高層官員於２０１８年５月１７日及１８日在華盛頓就貿易問題進行

磋商後，發表的《聯合聲明》中所達成的六個重點原則性協議，最重要之處是雙方終於能夠在重

大問題上取得共識，基本免除爆發貿易戰的威脅和危機；相信兩國各級和各層面的中央級官員會

盡快進行緊密、詳細、全面和有用的具體工作會議，和發布具體內容，對兩國以至全世界該可產

生良佳的效益。不打貿易戰，更為重要承諾。



＊將在能源農產品醫療高科技產品金融等領域加強貿易合作



由習近平主席特使、國務院副總理劉鶴率領的中方代表團，和包括財政部長姆努欽、商務部

長羅斯和貿易代表萊特希澤等成員的美方代表團就貿易問題進行兩日的磋商，兩國達成的《聯合

聲明》，中方是由新華社磋商結束後於翌日的５月１９日以「華盛頓電」的形式發布，我之解讀

為（甲）《聯合聲明》所涉及的是十分基本的原則性政策，具體內容還有待雙方的工作會議訂定

、落實，在現階段是沒有可以「補充」之處，沒有安排聯合記者招待會，故以官方通訊社發布肯

定是正式規格；（乙）新華社發布時是以「建設性」的字眼形容兩國此番之磋商，此因「根據習

近平主席和特朗普總統的指「所達成的雙方皆認同的原則性和良好的共識。

《聯合聲明》最大的特點，是六項原則性的協議，都以「雙方」作主詞，充分突顯兩國所取

得的共識實在良多，最惹人注目當然是第（一）條的「雙方同意，將採取有效措施實質性減少美

對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增

加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業」，重點乃「實質性減少美對華貨物貿

易逆差」，此因特朗普就「美對華貨物貿易逆差」發難，而中方「將大量增加自美購買商品和服

務」作為「有效措施實質性」地減少對美龐大貿易盈餘最基本及最實質的做法，並非美方連連力

逼要加徵關稅可為之能事。

據劉鶴於同日接受了媒體採訪時，所披露「中美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品

、金融等領域加強貿易合作」的資料，其中（１）表面上的重點無疑為排於頭三位的「能源、農

產品、醫療」，卻都是比較簡單的貿易問題，但能源涉資不輕，以大豆為主的農產品為特朗普的

票倉州份，醫療為中國在人口加快老化要引進之必須，可以接受。

更重要者，為（２）「高技術產品」，屬一大突破性的成果，因特朗普一直很不願意讓中國

資本企業於特別是移動通信５Ｇ、晶片等與高技術有關的產品與行業，在美國經營、投資，理由

就是受到所謂「國家安全」問題的威脅。國界即邊界有界限，但科技等無界限，只要不是盜取，

就應有互相交流、促進、合作，為人類古往今來發展之道和福祉。和（３）金融方面的貿易合作

，重要性在於此為任何經濟體系發展和成長，甚至對外合作的十分重要組成力量，此亦為中美今

後強化經貿關係的強力支持。



＊保持高層溝通積極尋求解決各自關注的經貿問題＊



正正因為中方要強化進口，故《聯合聲明》表示（二）「雙方同意有意義地增加美國農產品

和能源進口，美國將派團赴華討論具體事項」，此點最重要之處為「美國將派團赴華討論具體事

項」，即美國將會派團赴華，而非中方派團赴美，這當然是貿易磋商第四輪之應有步驟，更重要

是美方要到中方更具體了解實際情況，才可以增加相關商品對華之出口，否則便很有可能產生新

的矛盾和衝擊。此乃務實之舉，佳！

由是（三）「雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域

的貿易達成共識」。此一討論，就是要在製造業及服務業兩大主項要取得共識，以擴大雙邊多方

貿易往來之議。

要保證雙邊合作取得應有成功之效，第（四）條之「雙方高度重視知識產權保護，同意加強

合作」。中國將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作，當然必不可少，此為雙邊或

雙方合作最基礎的保障，特別是強化發展之保。

此舉可以在相當程度支持《聯合聲明》中所強調的（五）「雙方同意鼓勵雙向投資，將努力

創造公平競爭營商環境」。

絕對不可稍一忽視的重點，為第（六）條之「雙方同意繼續就此保持高層溝通，積極尋求解

決各自關注的經貿問題」。兩國之大，涉及的雙向範圍之廣，有共識之餘，肯定有頗不少的矛盾

和紛爭，保持高層溝通，很有必要。

劉鶴接受了媒體採訪，還表示此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，

並停止互相加徵關稅。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

