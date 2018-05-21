《外匯達仁－盧楚仁》特朗普止貿易戰開貨幣戰

《外匯達仁》中美貿易談判取得算是突破性進展，雙方共識不打貿易戰，中方願意從美國進

口更多服務和商品，如能源及大宗農產品等，以減少雙方的貿易逆差。表面上看，美方在這次談

判上小勝一仗，如若真的能縮減美國貿易赤字，對美國經濟以至美元均是利好消息。再加上６月

中聯儲局極大機會加息，估計美元受上述概念支撐下，６月中前仍會反覆偏強。但聯儲局加息後

，美元上升已反映在價格上，以及市場消化這利好消息後，美元便很大機會從高位掉頭回落。而

筆者個人認為，聯儲局在下半年只會在１１月中期選舉後，即１２月才會加息多一次，所以這是

對美元不利的因素。



＊美國民主黨若掌兩院，特朗普或被彈劾下台＊



踏入下半年，美國便進入中期選舉競選拉票活動的高峰期，現在共和黨的形勢給特朗普連番

拖累下，很大機會在中期選舉中大敗，而將參眾兩院的控制權拱手相讓給民主黨。估計特朗普未

來會無所不用其極的幫助共和黨拉票，因為他怕一旦民主黨執掌兩院，便會被彈劾下台。現在特

朗普在中美貿易談判上算是取得些成績，以他的為人來判斷，相信不但不會得些好意須回手，而

且還會打蛇隨棍上，開闢另外戰線，來爭取所謂美國優先的利益，以收買人心來幫助拉票。



＊魏德曼若領導歐央行，歐元上升美元必受累＊



現在美元持續上升，對美國經濟出口以至美股都是不利，不排除特朗普稍後時間會就著有貿

易逆差的貿易夥伴國發動貨幣戰，逼使對方貨幣升值，當中尤其是中國和日本。幾乎戰後歷任共

和黨的總統，均使用貿易戰和貨幣戰來對付貿易夥伴國，來藉此減低貿易逆差。所以大家要有心

理準備，特朗普可能會隨時出招或及發表有關不滿美元升值的言論。

另一個對美元未來不利的消息，就是歐洲央行委員亦即是德國央行行長魏德曼，可能會競逐

歐洲央行行長一職。他是歐洲央行裡最鷹派的人物，他一直主張積極收緊貨幣政策，若市場炒作

他會繼任歐洲央行行長的概念，對歐元來說肯定是利好消息。若因此歐元打底回升的話，對美匯

指數也是不利。

最後提醒大家，本周有兩大重點需要注意，一是明天（２２日）阿根廷央行召開會議，看會

否再度大幅加息。二是星期五（２５日）聯儲局主席鮑威爾會發表演說，就美元最近的升勢不排

除他會放鴿，來紓緩美元升值的壓力。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

