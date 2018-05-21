【上海專電】家樂福聯騰訊推無人超市概念，全球首間智能門店開業

《經濟通通訊社記者楊英傑２１日上海專電》家樂福中國昨日宣布，全球首家智慧生活門店

Ｌｅ Ｍａｒｃｈｅ在上海天山西路正式開業，門店引入無人超市概念，顧客可自行掃碼付款，

毋須在收銀台排隊等待。家樂福大中華區總裁唐嘉年表示，第二家及第三家分店將落戶深圳，而

家樂福中國其他大賣場也將按照這一新模式陸續投入改造。

今年的１月２３日，家樂福中國與騰訊（００７００）及永輝超市（滬：６０１９３３）達

成潛在投資意向，同時家樂福與騰訊簽訂了戰略合作協議，Ｌｅ Ｍａｒｃｈｅ的落地意味著，

這是家樂福和騰訊合作後的首個重要成果。

Ｌｅ Ｍａｒｃｈｅ天山店中最讓外界關注的，就是騰訊在早前季績發布會提到的「掃碼購

」，消費者先在微信上開啟「家樂福掃碼購」小程序，再用手機掃描瓶子上的條碼，便可直接以

微信支付，而在最後離開商場時，服務員只需掃描消費者在程序上生成的二維碼，確認顧客是否

完成付款即可，省卻結帳排隊。家樂福中國透露，計劃將在門店出口安裝自動閘機，代替人手掃

碼，加快效率。

另外，門店亦引入了微信推出的人臉識別付款，消費者完成會員註冊與綁定後，便可刷臉付

款，省卻輸入密碼的步驟。

另外，家樂福中國表示，未來還要通過與美團、京東到家等Ｏ２Ｏ平台的合作，把家樂福中

國網上商城的覆蓋城市從目前的２６個城市增加到４０多個，重點發展二三四線城市，還會與騰

訊在消費金融領域展開合作。

