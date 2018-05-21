《美元走勢－羅明立》歐元初步支持１﹒１７，周四議息看ＱＥ去向

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒４０ １１０﹒８９ １１１﹒３５

歐元╱美元 １﹒１７６７ １﹒１７１６ １﹒１７４２

英鎊╱美元 １﹒３４７６ １﹒３３９５ １﹒３４１０

美元╱瑞郎 １﹒０００１ ０﹒９９７９ ０﹒９９８６

美元╱港元 ７﹒８４９９ ７﹒８４８０ ７﹒８４９５

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《美元走勢》中美兩國於貿易磋商後，發表聯合聲明，同意不打貿易戰、停止互相加徵關稅

。未來將鼓勵雙邊投資，中方將大量增購美方商品及服務，實質性減少美國對華貿易逆差。不過

，在減少逆差金額方面，中方拒絕設限，為將來兩國談判增加變數，但料最終會通過漫長磋商解

決

。

美國債息高企，依然支撐美匯表現。現時美匯指數觸及９４﹒００，初步阻力看９４﹒２０

附近。美元走強、貿易紛爭，以及意大利政治局勢引發的擔憂，均影響歐元匯價。初步支持在

１﹒１７００，下一步支持看１﹒１５５０，阻力看１﹒２０９０附近。

本周數據方面，美聯儲會在周四（２４日）凌晨２：００公布５月份議息會議記錄。料不會

有太多新意，但可關注記錄中對於通脹的描述，對６月份加息的共識或有助支撐美匯表現。此外

，周四晚間１９：３０，歐央行也講公布４月貨幣政策會議紀要。有分析指出，由於第一季經濟

增長放緩，歐央行可能暗示推遲結束ＱＥ。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７６０ １﹒１９３０ １﹒１７００

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３７０ １﹒３５５０ １﹒３３３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

