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即市新聞

21/05/2018 17:46

《美元走勢－羅明立》歐元初步支持１﹒１７，周四議息看ＱＥ去向

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒４０　　　１１０﹒８９　　　１１１﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７６７　　　１﹒１７１６　　　１﹒１７４２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４７６　　　１﹒３３９５　　　１﹒３４１０
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０００１　　　０﹒９９７９　　　０﹒９９８６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９９　　　７﹒８４８０　　　７﹒８４９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》中美兩國於貿易磋商後，發表聯合聲明，同意不打貿易戰、停止互相加徵關稅
。未來將鼓勵雙邊投資，中方將大量增購美方商品及服務，實質性減少美國對華貿易逆差。不過
，在減少逆差金額方面，中方拒絕設限，為將來兩國談判增加變數，但料最終會通過漫長磋商解


　　美國債息高企，依然支撐美匯表現。現時美匯指數觸及９４﹒００，初步阻力看９４﹒２０
附近。美元走強、貿易紛爭，以及意大利政治局勢引發的擔憂，均影響歐元匯價。初步支持在
１﹒１７００，下一步支持看１﹒１５５０，阻力看１﹒２０９０附近。
　　本周數據方面，美聯儲會在周四（２４日）凌晨２：００公布５月份議息會議記錄。料不會
有太多新意，但可關注記錄中對於通脹的描述，對６月份加息的共識或有助支撐美匯表現。此外
，周四晚間１９：３０，歐央行也講公布４月貨幣政策會議紀要。有分析指出，由於第一季經濟
增長放緩，歐央行可能暗示推遲結束ＱＥ。　　　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７６０　　　１﹒１９３０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３３７０　　　１﹒３５５０　　　１﹒３３３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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