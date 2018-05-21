《經濟通通訊社２１日專訊》金管局上周五（１８日）晚承接５９﹒９億港元沽盤，令本周
三（２３日）本港銀行體系總結餘降至１０９４﹒６３億港元，跌穿千一億水平，而港匯最新報
７﹒８４９７。港元拆息方面，短息走低，作為樓按參考利率的一個月拆息在兩連升逼近１厘後
，今天回落至０﹒９９２７５厘，而三個月拆息則升至１﹒７５２８６厘。
財資巿場公會數字顯示，隔夜息今日跌至０﹒１２１６１厘，一周息亦跌至０﹒３７８１９
厘，六個月息跌至１﹒８８６４３厘，但一年期升至２﹒２９９６４厘。（ｃｌ）
21/05/2018 11:31
【港匯弱勢】銀行結餘跌穿千一億，一個月拆息兩連升後回落
《經濟通通訊社２１日專訊》金管局上周五（１８日）晚承接５９﹒９億港元沽盤，令本周
三（２３日）本港銀行體系總結餘降至１０９４﹒６３億港元，跌穿千一億水平，而港匯最新報
７﹒８４９７。港元拆息方面，短息走低，作為樓按參考利率的一個月拆息在兩連升逼近１厘後
，今天回落至０﹒９９２７５厘，而三個月拆息則升至１﹒７５２８６厘。
財資巿場公會數字顯示，隔夜息今日跌至０﹒１２１６１厘，一周息亦跌至０﹒３７８１９
厘，六個月息跌至１﹒８８６４３厘，但一年期升至２﹒２９９６４厘。（ｃｌ）
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