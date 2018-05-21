【本港經濟】４月整體通脹率放緩至１﹒９％，低於預期

《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，今年４月份整體消費物價與一年前同月比較

，上升１﹒９％，較３月份的相應升幅（２﹒６％）為低，同時亦低於巿場預估的２﹒２％。剔

除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為２﹒２％，亦比３份的２﹒６％低，主要由於

旅遊費用和新鮮蔬菜價格升幅收窄。

在各類消費物價指數組成項目中，價格在今年４月份錄得按年升幅的類別包括食品（不包括

外出用膳）（在綜合消費物價指數中上升４﹒６％）；電力、燃氣及水（均上升３﹒７％）；外

出用膳（分別上升２﹒９％）和住屋（分別上升１﹒８％）等。另一方面，耐用物品的價格在今

年４月錄得按年跌幅（下跌２﹒１％）。



＊通脹壓力料將升溫＊



以今年首四個月合併計算，綜合消費物價指數按年上升２﹒３％，基本通脹率則為

２﹒４％。

政府發言人表示，４月份基本通脹率回落，主要是由於今年復活節假期較早來臨，在３月底

已開始，令４月份旅遊費用錄得較低的按年升幅。４月份整體通脹率較基本通脹率低，主要是由

於政府自今年第二季起上調差餉寬減的上限，展望將來，倘若強勁的經濟狀況持續，通脹壓力在

今年內料會上升，而過去一年多新訂住宅租金上升的影響往後料會更趨明顯，但通脹率在短期內

應保持在溫和的範圍內。（ｃｌ）

