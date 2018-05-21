《經濟通通訊社２１日專訊》漢港控股（０１６６３）發盈警，預期集團於截至今年３月底
止年度錄得之利潤與２０１７年度同期錄得之利潤相比，將大幅下降。
董事會認為，該預期變動主要是由於本年度交付物業減少致使銷售下降。董事會期望於今年
下半年推出的漢之昀商業中心將為集團帶來現金流入。
集團之業績詳情將於本月２５日作出披露。（ｋｙ）
21/05/2018 18:06
【企業盈警】漢港（１６６３）料年度利潤大幅下降，主因銷售下降
《經濟通通訊社２１日專訊》漢港控股（０１６６３）發盈警，預期集團於截至今年３月底
止年度錄得之利潤與２０１７年度同期錄得之利潤相比，將大幅下降。
董事會認為，該預期變動主要是由於本年度交付物業減少致使銷售下降。董事會期望於今年
下半年推出的漢之昀商業中心將為集團帶來現金流入。
集團之業績詳情將於本月２５日作出披露。（ｋｙ）
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