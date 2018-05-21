《經濟通通訊社２１日專訊》艾伯科技（０２７０８）發盈喜，集團預期截至今年３月底止
年度錄得的純利將較２０１７年度增加大約２５％，而剔除上市費用之後的經調整年度溢利增加
大約５０％。
公司指，預期年內溢利大幅增加主要由於來自系統集成項目及智能終端產品銷售的收入大幅
增加，增加的收入主要來自本年度新增的項目。（ｋｙ）
21/05/2018 18:48
【企業盈喜】艾伯科技（２７０８）料年度純利增加大約２５％
《經濟通通訊社２１日專訊》艾伯科技（０２７０８）發盈喜，集團預期截至今年３月底止
年度錄得的純利將較２０１７年度增加大約２５％，而剔除上市費用之後的經調整年度溢利增加
大約５０％。
公司指，預期年內溢利大幅增加主要由於來自系統集成項目及智能終端產品銷售的收入大幅
增加，增加的收入主要來自本年度新增的項目。（ｋｙ）
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