【本港樓市】將軍澳城中馬尺高層三房９８８萬沽，呎價創同類新高





《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產表示，將軍澳「城中馬尺」本月錄暫４宗成交，平均

實用呎價約１４７０４元。分行最新錄得６座高層Ｈ室，實用面積５９４平方呎，三房間隔，外

望園景，最初叫價９９８萬元，議價後以９８８萬元易手，折合實用呎價１６６３３元，創同類

單位新高價。

中原地產指出，新買家為用家，上址原業主於２００６年９月以約３７５﹒８萬元買入單位

，持貨約１２年，是次沽出單位帳面獲利６１２﹒２萬元離場，單位升值約１６３％。（ｊｎ）

