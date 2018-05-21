《真知灼見－溫灼培》歐洲政局亂助美元走強

《真知灼見》於過去周末，國務院副總理劉鶴在美國華盛頓與美方貿易代表開會後見記者。

他指，今次中美經貿磋商的最大成果，是雙方同意不打貿易戰，並停止互相徵關稅。至於就美國

總統特朗普要求中方削減２０００億美元貿易易差的問題上，劉鶴並沒有提出，只謂中方同意增

加購買美國的農產品及能源以務求改善雙方的貿易不平衡。至於細節如何執行，中美貿易談判小

組日後將會進一步作討論。上述消息可說是對中國甚至整個金融市場均屬利好因素。中美避免打

貿易戰可有利中美，尤其中國經濟穩定發展。不過，就今早（２１日）亞洲市場所見，澳元及新

西蘭元匯價卻未見大幅走強。或許，中美貿易紛爭確告一段落，但歐美貿易問題尚未解決。而如

果歐美爆貿易戰，料全球亦難獨善其身。相信這某程度上阻礙了澳元及新西蘭元今早走強原因。



＊歐元或試１﹒１６低位＊



回看歐元。踏入今年以來，上周歐元首次跌破１﹒１８美元的圖表關鍵位置。按圖表分析，

１﹒２０美元現將成為歐元短期龐大上升阻力。不排除未來一個月內，歐元有機會考驗１﹒１６

美元這個自２０１７年１１月的技術低位。看淡歐元主要是留意到歐洲正面對內、外利淡因素夾

擊。對外，歐美爆貿易戰的可能性正在升溫，特別要留意６月１日當美國給予歐盟的鋼鋁入口關

稅豁免屆滿，歐盟將有如何反應。對內，意大利「疑歐派」準新政府對歐盟所帶來的衝擊絕不能

忽視。據當地傳媒報道，意大利準新政府要求歐盟撇除意大利所欠下的２５００億歐元債務，並

計劃再次加大政府開支。料往後日子意大利或將成為歐元的拖累。美元以外最大貨幣為歐元，當

看淡歐元自然看強美元。



＊提防歐元下跌拖累英鎊＊



一眾貨幣中可多加留意澳元及英鎊。中美貿易紛爭緩和料最能反映中國經濟狀況的澳元匯價

將最具反彈潛力。反觀英鎊，似乎英相文翠珊很大機會在脫歐後將仍選擇保留在歐盟單一市場內

。如屬實這可利英鎊走強。惟提防歐元跌會拖英鎊一同回落。所以澳元、英鎊兩貨幣中，英鎊只

作次選。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

