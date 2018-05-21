【Ａ股入摩】基金界指獲納入股份增長佳估值低，看好消費升級板塊

《環富通基金頻道記者伍賜好２１日報道》國際指數編制公司ＭＳＣＩ明晟在上周的季檢中

，宣布納入Ａ股的名單。是次指數評審後將實施第一步，納入比例為２﹒５％，生效時間為６月

１日，首批納入成分股共２３４隻Ａ股。

按２﹒５％因子納入後，Ａ股在ＭＳＣＩ中國指數中權重為１﹒２６％，Ａ股在ＭＳＣＩ新

興市場指數中的權重為０﹒３９％。第二次評估於８月１３日，屆時Ａ股納入比例將上調至

５％，成分股調整生效時間為９月３日。



＊Ａ股入摩首階段下月正式生效＊



ＭＳＣＩ明晟早於２０１７年６月公布，將於今年開始將Ａ股納入ＭＳＣＩ新興市場指數和

ＭＳＣＩ所有國家世界指數。估計全球有超過１０萬億美元資產、逾８０％基金經理均以

ＭＳＣＩ指數作為基金參考，因此，Ａ股入摩對全球極具影響力。

基金經理認為，新納入的金融、可選消費及部分工業板塊盈利估值更具吸引力，料未來Ａ股

向上空間將大於向下風險。



＊華夏基金：兩次納入Ａ股，料帶來１０２億美元增量資金＊



華夏基金（香港）投資經理景然接受《環富通基金頻道》記者的查詢時表示，此次納入會給

Ａ股相關標的帶來１０２億美元增量資金。被納入的公司２０１８整體盈利增長預期１５﹒９％

，當前交易在１１﹒１倍市盈率及１﹒３倍市帳率，成長性較好而估值較低。中長期看，優質Ａ

股公司納入，對於ＭＳＣＩ中國指數有較好的補充，對於中國優質公司的覆蓋更加全面。

應對季檢變動，我們會對新納入指數的公司做更為深度研究與跟蹤，在盈利估值較為匹配時

納入投資組合或改變其在投資組合中的權重。從此次納入公司行業來看，相比ＭＳＣＩ新興市場

現有成分，新納入的金融、可選消費以及部分工業板塊相對盈利估值更具吸引力。



＊Ａ股向上空間將大於向下風險＊



以Ａ股市場滬深３００指數為例，２０１８年整體預期市盈率為１０﹒５倍，扣除金融類後

市盈率為１５倍，略高於２０１６年年初位置，處於歷史較低水準。我們認為隨著中美貿易不確

定性有所緩和以及Ａ股入摩帶來增量資金，Ａ股向上空間將大於向下風險。



＊惠理：Ａ股入摩投資配置無重大改變＊



惠理基金投資董事兼中國業務主管余小波對對《環富通基金頻道》發表有關ＭＳＣＩ納入Ａ

股的觀點時表示，對惠理來說，我們一直以來也有投資中國Ａ股，在ＭＳＣＩ納入Ａ股後，對我

們的投資配置並不會有重大的改變，我們亦將繼續以價值策略在中國及其他巿場來選股。

他指Ａ股納入ＭＳＣＩ，其影響的發揮將有一個過程。其他國家加入該指數的進程也都是經

過了一個漸進的過程。加入之後，ＭＳＣＩ會定期審核Ａ股指數標的，其影響逐步得以擴散。整

體來說一定會提升Ａ股在全球投資者中的影響力。

在初期階段預計會帶來部分主動型和被動型指數的增量資金。雖然總的資金流入量相對於Ａ

股的總市值來說尚不十分可觀，但是指數類資金以藍籌成分標的為主，對於這些標的而言會有一

定的邊際增量效應。



＊外資會將中國公司與全球優秀公司進行對比＊



目前已經有不少國際投資者提升了對Ａ股的關注度。一方面海外投資者會將中國公司與全球

優秀公司進行對比，通常海外資金更看重公司增長的品質和可持續性、看重公司治理結構，偏好

高股本回報率（ＲＯＥ）以及現金流良好的公司。另一方面，全球投資者的加入有利於Ａ股在制

度等各方面的改革和創新。如同中國過去加入世界貿易組織（ＷＴＯ）一樣，開放包容並且有制

度規則的逐步完善，促進中國金融市場的發展對所有投資者而言是有利的。



＊投資主題：較看好消費升級板塊＊



中國的供給側改革、企業研發投入、市場整合提升議價能力等因素將推動中國進入新的經濟

周期。尋找有核心競爭力的企業，做長線戰略性投資。

投資主題方面相對看好消費升級。中國供給側改革帶來行業集中度提升和資源使用效率提升

，大型企業盈利好轉，系統性風險下降，在２０１８年有望持續；金融行業嚴格監管，是金融業

的供給側改革，對大型企業有利，同時降低金融系統風險，提升估值。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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