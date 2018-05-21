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即市新聞

21/05/2018 10:33

《豐碩成果－盧穗欣》市場壓力緩和，股市繼續向好

　　《豐碩成果》近期股市表現仍然反覆，但波幅較第一季明顯收歛。隨著貿易糾紛降溫、地緣
政治風險淡化，股市在良好的基本面支持下，前景繼續向好。不過，通脹在未來數個月可能輕微
上升，美國將維持貨幣收緊政策。
　　中美貿易衝突未有進一步加劇，令投資市場稍為鬆一口氣，個別早前受壓的股份出現反彈。
在貿易問題上，雖然美方在特朗普的主導下作風難以觸摸，但中方的回應恰到好處，正所謂一隻
手掌拍不響，所以真正爆發貿易戰的機會不大。

＊地緣政治風險減退＊

　　另一方面，地緣政治風險減退，市場對敘利亞局勢的關注度下降，南北韓歷史性峰會和氣收
場，令投資者將焦點重新投放於基本因素上。儘管部分經濟指標略為回落，但我們認為情況只屬
暫時性，採購經理指數開始回穩，工業庫存調整預示趨勢轉變，環球經濟會在高位整固，衰退風
險離我們仍然很遠。
　　環球企業第一季的業績對辦，全年盈利增長可望達１４％，而美股的全年盈利增長料達至
２０％。目前種種跡象顯示，這股增長勢頭仍會持續。不過由於股市已累積可觀升幅，市場氣氛
明顯較審慎，投資者的入市態度不及年初時進取。

＊歐元區負利率明年底完結＊

　　值得留意是通脹因素，預期未來數個月上升壓力會增加，但未必代表出現周期性的通脹。我
們注意到美國房屋市場強勁，目前的樓價升幅遠超過往類似經濟周期所見的，而房屋價格是計算
核心通脹其中一個重要因素，所以我們預期美國的貨幣政策將會繼續收緊。歐元區的通脹並不明
顯，我們預期歐洲央行的買債計劃將於今年年底結束，存款工具利率可能於２０１９年年中開始
上升，負利率時代或於２０１９年年底完結。
　　美國１０年期國庫債券孳息率升至接近３厘水平，其他政府債券孳息率普遍跟隨上升。我們
預期短期內孳息率橫行機會大過進一步攀升，但在年底前可能再次上升。新興市場債券今年表現
一般，息差因素的影響不大，主要原因是美國國債孳息率上升，但我們繼續看好收益率較高的債
券。
　　總括而言，鑒於資本市場累積的升幅可觀，容易受到外在因素刺激而波動。但由於基本面仍
然良好，我們維持股票的偏高比重，相信上升空間仍然存在，只是態度會傾向謹慎。
《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

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