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21/05/2018 11:23

【香港政情】旺角騷亂案法庭始聽取求情，法官表明今日不會判刑

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上周五（１８日）陪審團裁定，在旺角騷亂案中，本土民主前
線前發言人梁天琦煽惑暴動罪不成立，但兩項暴動罪中，一項罪成，另一項則未達有效裁決；第
三被告盧建民一項暴動罪成；而第二被告李諾文及第四被告林傲軒的暴動罪，均未達有效裁決。
還有一名被告黃家駒在開審前已經認罪，還柙候判。
　　案件今早聽取辯方求情。而各項未達裁決的罪名，則押後至６月１１日提訊，屆時控方將會
交代如何處理。法官彭寶琴表明，今日不會處理三名被告的判刑，會先研究控辯雙方所呈的案例
再作考慮。
　　彭官在今早開庭時，先解除上周五不准公眾人士入庭旁聽的禁令，她指，陪審團已作裁決，
有關安排可剔除，決定亦獲控辯雙方同意。
　　陪審團在上周五裁決前，司法機構投訴部門收到一封電郵，附有一張在庭內拍攝的相片，當
中攝有４名陪審員樣貌，並寫上「還有很多」字句。法官下令除傳媒外，公眾不得進入法庭旁聽
，並聯絡警方，為陪審員提供護送服務。而早在今年２月，曾有一名自稱遊客的內地人士於庭內
拍攝陪審團樣貌，並經微信傳送出去。其後此人在司法機構人員在場下主動刪除照片，當時法官
認為該名人士為「無心之失」，著陪審團無需擔心，未有追究。（ｃｗ）（ｚｚ）

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