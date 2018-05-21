《每周華語－黃溢華》期油升見８０美元，挑戰１００美元？

《每周華語》美中貿易談判有好消息但仍要了解大量未落實的細節與中長期美中貿赤如何互

動發展。



近一年美經濟大致平穩發展，惟相關之通脹數據並未見上升；相反，市場將通脹預期升溫，

見１０年美債息升至３﹒１厘，一升再升，但仍未出現急升。另方面，上星期，美期油價上揚，

挑戰８０美元。走勢上，可挑戰８０╱１００美元。中國經濟數據反映經濟動力略為放緩。中國

經濟仍以平穩為本，但美歐日三地的經濟，如果油價未來一、兩季升至７０╱１００美元，推升

息率，能源股得益，金融股也可能受惠，但經濟底子仍「弱」，因而息率再升，即使聯儲局只緩

步上調息率，亦遏止不了市場息率上揚。



美１０年期息率一再上升，下一走勢區，在３╱４厘之內徘徊為本。債息上升不一定是大問

題，急升必然不利股市，至少短期有更大幅的震動。期油方面，美國、伊朗甚而美國、朝鮮關係

，前者惡化之中，後者有好改善，但「會談」成果仍以「一半一半」有好消息為主。突然取消會

談，美朝又再走回「起步點」不足為奇。



今天「核試」，有足夠數據，可以在電腦正進行。因而朝鮮摧毀核試場只是最基本的友好表

示。今天美中俄甚而不少先進國家，已可用電腦做很多「武備」測試。除非新的武器，必須試驗

拿取基本數據。否則，用電腦、又有超級電腦已綽綽有餘，不用真槍實彈地公開試驗。朝鮮公開

核試，乃爭取更大的話語權，爭取不用「六方」會談，有條件與美國「單對單」坐下來「講條件

」。



伊朗╱敘利亞╱俄國成為中東「鐵三角」。打開地圖，細看以色列、沙地之條約等國的地理

，地緣便會明白土耳其可左右逢源，「一時歐美、一時俄國」！伊朗多年前核能「事件」，因為

不久前美國退出，衍生了新的中東不穩定因素。



美國要「亂」，才可以爭取休養生息的時間，美近十多年，經濟開了大倒車。看數據「好」

：不太可靠！而全球一體化，目下將對美國不利；而中國希望「一體化」。但歐盟自身四面受敵

，即使英國不脫歐，歐元╱歐盟未來十年八載面對很大的考驗，美元呢？也不太穩妥，但近五年

，金銀價卻踏入「大牛皮」市況。



俄國「孤立」運作，普京對外對內均強，但以中東為底線：不可有失。失去中東，失去地中

海等等，俄國再不是「大國」。那怕有超級飛快的導彈，俄國「西面」之歷：土耳其╱中東爭雄

百多二百年，有可能一不小心便消失於「歷史長波」之內。上周，普京親自駕駛大貨車自俄境，

通新大橋，駛入克里米亞！美歐仍因為克里米亞「落入」俄人之手而收緊不同的制裁政策措施，

但普京再強，亦不易為俄國爭取經濟上的擴展。中國軍力不及俄美，但不計政治「體制」上的考

量，中國的發展更為平衡、更為有彈性，且可全球「一小步」走出去：正因為此，美國力壓中國

，即使中國國力勢不打擋，但仍要中國「走出去」減速。



美國伊朗「爭鬥」，各得其所。以色列、沙地又可為增加軍備支出爭藉口。美朝兩國，６月

初「不」會面，又美伊兩國惡化，又或伊朗╱以色列「打」一場小仗。油價可急見１００美元，

此時美１０年息可急升至４厘可期，全球市可極波動。《資深市場人士 黃溢華》

