《地產人眼－黃漢成》港人缺乏向心力，香港難言是我家

《地產人眼》現今住宅單位尤如蝸居，不但個人物品無處擺放，連容納一座洗衣機的空間也

沒有，而且往往廚房欠奉，結果造就出迷你倉、自助洗衣店、餐飲速遞服務等新興行業，商機背

後，卻折射出本港住屋問題的嚴峻，港人無法安居樂業，自然難以生出向心力和歸屬感，對香港

發展的負面影響極為深遠。



＊愈住愈貴，愈住愈細＊



港人一直飽受居住問題困擾，本港「樓價痛苦指數」已升至１９﹒４倍，連續８年成為全球

樓價最難負擔的城市，香港人愈住愈貴，亦愈住愈細，現時本港人均居住面積僅１７０呎，比其

他國際大城市如東京（２１０呎）、上海（２６０呎）、新加坡（２７０呎）及深圳（３００呎

）為低，而判劏房的情況則更為惡劣，人均居住面積只有５０平方呎，大小如一張兵乓球枱的面

積，香港貴為國際大都會，人均ＧＤＰ達４﹒５２萬美元，然而居住擠逼指數卻世界排名第三，

僅次於孟加拉首都達卡及印度孟買，實屬諷刺可笑之極。



＊居住擠逼，非人生活＊



住屋除了讓人有瓦遮頭之外，更重要是給人有「家」的感覺，現在只有百多平方呎的納米蝸

居，一人居住勉強尚可，二人小夫妻已見擠逼，更遑論有兒有女的小家庭，因為地方淺窄，人們

不能收藏自己心愛的東西，逼得擺放在迷你倉裡，因為無廚舉炊，小倆口成了「無飯夫妻」，只

能終日外出用膳，回家便倒頭大睡，何來能增進感情？孩子沒地方溫習，只能把快餐店當作自修

室，凡此種種「非人生活」，試問港人何來生出歸屬感？何來生出向心力一起建設香港？

人們常拿新加坡與香港比較，新加坡面積比香港還要小，人口密度極高，然而新加坡藉填海

增加土地供應，政府亦大量興建組屋，為當地八成人口解決了基本的居住問題，人們能安居樂業

，自然能減少怨氣、專心工作，合力促進社會繁榮發展，本港現正進行「土地大辯論」，筆者衷

心希望各界能取得共識，政府能大量拓地興建住屋，解決民生居住問題，讓香港成為港人真正的

家。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

