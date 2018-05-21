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21/05/2018 09:19

【駐京專電】陳文輝：近期有外資機構表達增持股權意向

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國銀保監副主席陳文輝表示，近期，已
有一些外資金融機構表達了在華新設機構或增持股權的意向，將根據既定的開放方案做好政策和
准入輔導，推動一批對外開放舉措適時落地。
　　目前，銀保監會積極推動各項開放措施落地：
　　一是放寬外資投資和設立機構條件。確保放寬外資持股比例限制的重大措施落地，鼓勵銀行
業和保險業機構引進境外專業投資者。允許外國銀行在中國境內同時設有子行和分行，以及在全
國範圍內取消外資保險機構設立前需開設２年代表處的要求。
　　二是擴大外資銀行業務經營空間。取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事
政府債券相關業務，放寬外國銀行分行從事人民幣零售存款要求，允許符合條件的境外投資者來
華經營保險代理業務和保險公估業務。近期，中英合資的韋萊保險經紀公司成為首家獲准擴展經
營範圍的外資保險經紀機構。
　　三是優化外資機構監管規則。對外國銀行境內分行實施合併考核，調整外國銀行分行營運資
金管理要求。
　　最新數據顯示，截至到２０１７年末，外資銀行總資產佔銀行業總資產比重僅１﹒３２％。
而不論在英、美等發達金融市場還是在俄羅斯、印度、南非、巴西等其他金磚國家，外資銀行資
產份額均超過１０％。與此同時，外資保險公司的總資產份額和保費收入市場份額分別為
６﹒７１％和５﹒８５％，也維持在較低水平。

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