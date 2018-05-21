《經濟通通訊社２１日專訊》中信建投發布報告指，中美貿易關係的緩和有助於改善市場情
緒，而相關出口行業和進口依賴度較高的行業也將受益。其中四大主線投資機會值得把握，知識
產權的重視程度提升有利於成長板塊的發展；消費板塊作為中國出口重點也將直接受益；能源類
、農產品、通信等成本依賴於國際市場的版塊也將提升盈利能力；金融市場的開放將在長期受益
金融板塊。中信建投依然維持成長＞消費＞金融地產＞周期的配置策略。（ｌｃ）
21/05/2018 09:28
【貿易休戰】中信建投：中美達成協議，把握四大主線投資機會
《經濟通通訊社２１日專訊》中信建投發布報告指，中美貿易關係的緩和有助於改善市場情
緒，而相關出口行業和進口依賴度較高的行業也將受益。其中四大主線投資機會值得把握，知識
產權的重視程度提升有利於成長板塊的發展；消費板塊作為中國出口重點也將直接受益；能源類
、農產品、通信等成本依賴於國際市場的版塊也將提升盈利能力；金融市場的開放將在長期受益
金融板塊。中信建投依然維持成長＞消費＞金融地產＞周期的配置策略。（ｌｃ）
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