【調控升級】住建部再重申樓市調控不放鬆，提出六大政策措施

《經濟通通訊社２１日專訊》繼上周約談成都、太原兩市政府負責人後，住建部日前再強調

樓市調控目標不動搖、力度不放鬆，為１０日內第２次，亦是年內第４次對房地產調控表明堅決

態度，住建部同時對進一步造好房地產調控工作提出六大明確要求。

住建部發布《關於進一步造好房地產市場調控工作有關問題的通知》，指近期部分城市房地

產市場出現過熱苗頭，投機炒作有所抬頭，風險不容忽視。各地要提高政治站位，毫不動搖地堅

持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅持調控政策的連續性穩定性，認真落實穩房價、

控租金，降槓桿、防風險，調結構、穩預期的目標任務，支持剛性居住需求，堅決遏制投機炒房

確保房地產市場平穩健康發展。

住建部提出六大政策措施，包括加快制定實施住房發展規劃，一線、二線城市要在今年或前

編制完成２０１８年至２０２２年住房發展規劃，並報住房城鄉建設部備案後向社會公布實施；

抓緊調整住房和用地供應結構，熱點城市要提高住房用地比例，大幅增加租賃住房、共有產權住

房用地供應；切實加強資金管控，嚴格管控消費貸款、經營貸款等資金挪用於購房加槓桿行為。

另外，又要大力整頓規範房地產市場秩序，嚴肅查處捂盤惜售、炒買炒賣、規避調控政策、

製造市場恐慌等違法違規行為；加強輿論引導和預期管理，嚴厲打擊利用自媒體公眾號等網絡媒

體炒作渲染房價上漲、散布虛假信息等行為；具體落實地方政府穩房價、控租金的主體責任，對

工作不力、市場波動大、未能實現調控目標的地方堅決問責。（ｋｌ）

