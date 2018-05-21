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即市新聞

21/05/2018 09:19

【調控升級】住建部再重申樓市調控不放鬆，提出六大政策措施

　　《經濟通通訊社２１日專訊》繼上周約談成都、太原兩市政府負責人後，住建部日前再強調
樓市調控目標不動搖、力度不放鬆，為１０日內第２次，亦是年內第４次對房地產調控表明堅決
態度，住建部同時對進一步造好房地產調控工作提出六大明確要求。
　　住建部發布《關於進一步造好房地產市場調控工作有關問題的通知》，指近期部分城市房地
產市場出現過熱苗頭，投機炒作有所抬頭，風險不容忽視。各地要提高政治站位，毫不動搖地堅
持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅持調控政策的連續性穩定性，認真落實穩房價、
控租金，降槓桿、防風險，調結構、穩預期的目標任務，支持剛性居住需求，堅決遏制投機炒房
確保房地產市場平穩健康發展。
　　住建部提出六大政策措施，包括加快制定實施住房發展規劃，一線、二線城市要在今年或前
編制完成２０１８年至２０２２年住房發展規劃，並報住房城鄉建設部備案後向社會公布實施；
抓緊調整住房和用地供應結構，熱點城市要提高住房用地比例，大幅增加租賃住房、共有產權住
房用地供應；切實加強資金管控，嚴格管控消費貸款、經營貸款等資金挪用於購房加槓桿行為。
　　另外，又要大力整頓規範房地產市場秩序，嚴肅查處捂盤惜售、炒買炒賣、規避調控政策、
製造市場恐慌等違法違規行為；加強輿論引導和預期管理，嚴厲打擊利用自媒體公眾號等網絡媒
體炒作渲染房價上漲、散布虛假信息等行為；具體落實地方政府穩房價、控租金的主體責任，對
工作不力、市場波動大、未能實現調控目標的地方堅決問責。（ｋｌ）

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