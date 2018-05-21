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21/05/2018 11:56

【貿易休戰】沈建光：中美達成共識得來不易，料美歐貿易戰風險增

　　《經濟通通訊社２１日專訊》瑞穗證券亞洲公司首席經濟學家沈建光認為，中美兩國達成共
識得來不易，認為不應理解為中國單方面妥協。他相信，停戰為將全球風險轉化為美歐貿易戰風
險，為中國經濟繼續穩定增長贏取時間。
　　沈建光指，在美方「對華鷹派」陣營不斷壯大、第一輪來華要價氣勢洶洶的背景下，中美雙
方達成協議得來不易。對於中國而言，避免了最壞情況的出現，即短期內與美國相互貿易制裁，
為中國經濟繼續穩定增長贏得了時間。
　　他認為，中美協議的達成是雙方訴求的中和，不應理解為中國單方面對中國的妥協。今次中
美達成的協議雖然有就貿易逆差部分作出表述，但主要以增加進口為主，並非限制出口，同時並
未提及到縮減貿易逆差的具體數字，已有很大靈活性，是中方多方斡旋，特別是積極爭取美國國
內工商業支持的結果。
　　沈建光表示，美國總統特朗普的新政，長期是對美國信譽的巨大打擊，亦將打破長期累積的
國際關係，與歐洲盟友產生間隙，或將促進國際資源再平衡，預計在中美貿易戰風險散去後，全
球風險或將轉化為美歐貿易戰風險，而這正正為中國自身發展提供了良好的時間窗口，加快落實
十九大提出的全方位改革目標，進而提高整體經濟實力與加快中國崛起速度，為未來更加嚴峻的
外部形勢留出準備空間與預案。（ｋｌ）

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