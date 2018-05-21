《經濟通通訊社２１日專訊》商務部研究員梅新育表示，中美達成共識，守住了中方不可退
讓的三大底線：一是以中國擴大進口的積極主張緩解貿易不平衡，而不是中國減少出口的消極主
張；二是沒有設定美方當初提出的「中國削減兩千億美元貿易順差」指令性計劃指標；三是維護
了中國追求產業升級、自我發展的權利。（ｃｔ）
21/05/2018 08:48
【貿易休戰】商務部研究員：中方守住了不可退讓三大底線
《經濟通通訊社２１日專訊》商務部研究員梅新育表示，中美達成共識，守住了中方不可退
讓的三大底線：一是以中國擴大進口的積極主張緩解貿易不平衡，而不是中國減少出口的消極主
張；二是沒有設定美方當初提出的「中國削減兩千億美元貿易順差」指令性計劃指標；三是維護
了中國追求產業升級、自我發展的權利。（ｃｔ）
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