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21/05/2018 12:55

《廣匯論勢－鄭廣復》鎊匯下試１﹒３０４８機會增

　　《廣匯論勢》上周二（１５日）美元兌日圓最終突破１１０的５月以來重要阻力位後，翌日
（１６日）日本內閣府公布首季ＧＤＰ初值，按季收縮０﹒２％，按年收縮０﹒６％，皆為
２０１６年以來首次出現經濟下滑；上周四（１７日）公布的日本３月份機械訂單按月及按年亦
分別下跌３﹒９％及２﹒４％，成為市場進一步拋售日圓的理由。雖然上周五（１８日）美元兌
日圓高位１１１﹒０８略為回調，但仍守穩在１１０﹒７０以上收市，並未在日線圖出現轉勢訊
號，短期可望守穩在１１０﹒００以上，進一步上試１１１﹒５５的江恩正方形１３５度角，其
後可望挑戰１８０度角阻力位１１４﹒５５後才再度回調，而１１０仍然是重要支持位。
　
＊歐元１﹒１７４０最後支持＊
　
　　歐元及英鎊兌美元短期走強須特別注意。歐元兌美元上周失守１﹒１８５０的橫行區量度下
跌目標，上周五低見１﹒１７５０，極之接近江恩正方形９０度角的１﹒１７４０，加上以筆者
計算的短期底部就在上周五，故必須慎防歐元兌美元展開短期反彈浪，並以１﹒１８５０及２０
日ＳＭＡ（１﹒１９７２）為主要阻力；若然反彈今年以來最大跌幅之５０％，匯價可見
１﹒２１５２，即逼近今年初至４月下旬橫行區最低位１﹒２１５５，這又與江恩正方形１８０
度角重要阻力位的１﹒２１４０相近，故亦可由此推斷，匯價反彈至１﹒２１５５將再次遇到強
大阻力。英鎊兌美元上周收低於１﹒３５，為極強的下跌訊號，預示匯價很可能測試
１﹒３０４８的大型雙頂量度下跌目標，短期傾向下試１﹒３３８７，阻力位為１﹒３５８７。
　
＊金價向下料試１２４５美元＊
　
　　金價上周二大跌並收低於１３００美元心理及重要技術支持位，但見大幅反彈，其後連續兩
個交易日接近以十字星收於１２９０美元水平後，上周五略為收高於１２９２﹒５美元。然而，
今早（２１日）在亞洲市再度回落至１２９０美元以下。筆者有感本周將會出現突破性走勢。
ＳＰＤＲ持倉亦在踏入５月後七度減持，總倉量由４月２６日的８７１﹒２噸，減持了
１５﹒９２噸至５月１９日的８５５﹒２８噸，預料將於本周金價向下突破，測試重要支持位
１２４５美元！金價轉跌，白銀亦難樂觀，上周四及周五反彈皆受制於２０日ＳＭＡ
（１６﹒４７），預料１６美元將失守，１５﹒６０美元將為測試目標。
《金道集團投資研究主管　鄭廣復》

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