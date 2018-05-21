《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８５２，較上個交易日跌
８９點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒３７８８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３７６０。（ｌｃ）
21/05/2018 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２８點子，報６﹒３７８８
《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８５２，較上個交易日跌
８９點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒３７８８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３７６０。（ｌｃ）
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