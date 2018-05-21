【聚焦人幣】人幣兌一美元即期大跌１２８點子，報６﹒３８８８

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８８８，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１２８點子，創１月２３日以來新低。全日在６﹒３９４１至

６﹒３７６０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１４２點子，報６﹒３７９０。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３８５２，較上個交易日跌８９點子。（ｌｃ）

