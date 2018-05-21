《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將暫停公開市場逆回購操作，這是人行
連續第二個工作日暫停逆回購。今日亦無逆回購到期，即今日公開市場零投放零回籠。（ｌｃ）
21/05/2018 09:16
【人行收水】消息稱人行連續第二日暫停逆回購，今日零投放零回籠
《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將暫停公開市場逆回購操作，這是人行
連續第二個工作日暫停逆回購。今日亦無逆回購到期，即今日公開市場零投放零回籠。（ｌｃ）
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