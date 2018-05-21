《經濟通通訊社２１日專訊》美元指數大漲，離岸人民幣雙雙跌逾百點。離岸人民幣兌美元
一度跌１５０點子破６﹒３８關口，現跌幅有所收窄，報６﹒３７９６。在岸人民幣兌美元現仍
跌逾１５０點子，破６﹒３９關口，報６﹒３９１７。（ｌｃ）
21/05/2018 15:33
【聚焦人幣】美元大漲，在離岸人民幣雙雙跌逾百點
《經濟通通訊社２１日專訊》美元指數大漲，離岸人民幣雙雙跌逾百點。離岸人民幣兌美元
一度跌１５０點子破６﹒３８關口，現跌幅有所收窄，報６﹒３７９６。在岸人民幣兌美元現仍
跌逾１５０點子，破６﹒３９關口，報６﹒３９１７。（ｌｃ）
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