【貿易休戰】中國外交部：希望中美貿易摩擦不會重演

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，希望中美貿易摩擦不會重演，但

是長期而言，無法保證中美貿易摩擦不會再次出現。

他表示，國家副主席王岐山將於５月２４日至２９日訪問俄羅斯和白俄羅斯，王岐山將出席

在俄羅斯召開的國際經濟論壇。

他又稱，有關方面不應該過分解讀中國在南海的軍事訓練，中國敦促不應干涉委內瑞拉國內

事務。（ｂｉ）

