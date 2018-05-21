《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，希望中美貿易摩擦不會重演，但
是長期而言，無法保證中美貿易摩擦不會再次出現。
他表示，國家副主席王岐山將於５月２４日至２９日訪問俄羅斯和白俄羅斯，王岐山將出席
在俄羅斯召開的國際經濟論壇。
他又稱，有關方面不應該過分解讀中國在南海的軍事訓練，中國敦促不應干涉委內瑞拉國內
事務。（ｂｉ）
21/05/2018 16:03
【貿易休戰】中國外交部：希望中美貿易摩擦不會重演
《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，希望中美貿易摩擦不會重演，但
是長期而言，無法保證中美貿易摩擦不會再次出現。
他表示，國家副主席王岐山將於５月２４日至２９日訪問俄羅斯和白俄羅斯，王岐山將出席
在俄羅斯召開的國際經濟論壇。
他又稱，有關方面不應該過分解讀中國在南海的軍事訓練，中國敦促不應干涉委內瑞拉國內
事務。（ｂｉ）
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