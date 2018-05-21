【貿易休戰】外交部稱不希望中美貿易局勢出現反覆

《經濟通通訊社２１日專訊》外交部發言人陸慷今日表示，國務院副總理劉鶴在結束這一輪

磋商後已經講得非常清楚。這輪中美經貿磋商，雙方最大的共識和成果就是，雙方都認識到要通

過協商妥善解決好兩國經貿領域的問題，避免相互加徵產品關稅。

陸慷稱：「我們希望中美經貿關係互利共贏的本質能夠更好發揮出它的功效。從短期來說，

如果中美兩國政府能夠達成一個很好的協議和雙方都接受的成果，兩國政府當然都應當遵守這樣

的協議，我們當然不希望出現反覆。」（ｌｃ）

