  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/05/2018 18:25

【貿易休戰】外交部稱不希望中美貿易局勢出現反覆

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外交部發言人陸慷今日表示，國務院副總理劉鶴在結束這一輪
磋商後已經講得非常清楚。這輪中美經貿磋商，雙方最大的共識和成果就是，雙方都認識到要通
過協商妥善解決好兩國經貿領域的問題，避免相互加徵產品關稅。
　　陸慷稱：「我們希望中美經貿關係互利共贏的本質能夠更好發揮出它的功效。從短期來說，
如果中美兩國政府能夠達成一個很好的協議和雙方都接受的成果，兩國政府當然都應當遵守這樣
的協議，我們當然不希望出現反覆。」（ｌｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道21/05/2018
【A股入摩】基金界指獲納入股份增長佳估值低 看好消費升級板塊
FOCUS21/05/2018
【FOCUS】貿易聯合聲明解讀各異 中國意在Buy Time
國際動態21/05/2018
LG掌舵人病逝 養子具光謨繼任
興證快訊21/05/2018
騰訊業績
生財有道18/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－龍光】靜待「大灣區」規劃出台 物業發展食正概念
FOCUS18/05/2018
【FOCUS】侵侵「大削逆差夢」料成真 內地流動性恐逆轉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】【DIVA Channel x Le French GourMay】賞 Sky 726 浪漫雙人晚餐

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN