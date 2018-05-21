【ＦＯＣＵＳ】貿易聯合聲明解讀各異，中國意在Ｂｕｙ　Ｔｉｍｅ

【ＦＯＣＵＳ】「財金國師」、中國國務院副總理劉鶴的華盛頓之行，以中美發表《經貿磋

商聯合聲明》而畫上句點，Ａ股、港股今早（２１日）齊造好。對於極盡籠統的雙方６點共識，

中國官方新華社北京時間２０日凌晨２時以快訊宣告「中美貿易戰停火！止戰！」，而領銜美方

談判的財政部長姆欽僅稱，白宮將「擱置貿易戰（Ｐｕｔ ｔｈｅ ｔｒａｄｅ ｗａｒ

ｏｎ ｈｏｌｄ）。」

基於聲明「有意義地增加美國農產品和能源出口」的內容，美國商務部長羅斯已確定將不日

前往中國，探討大幅增加能源、農業進口等細節，勢攪動全球大宗商品供應鏈。而聲明隻字未提

及中興通訊（００７６３）（深：００００６３），暗示中美就知識產權的根本分歧並未解決，

中國高調簽署無任何數字約束的「框架」協議，或是為了Ｂｕｙ Ｔｉｍｅ。



＊中興未脫身，暗示根本分歧未解＊



除了中美對聯合聲明的解讀各異，特朗普的幕僚也出現立場分歧。就在姆欽指，將推遲對中

國商品徵收關稅後的幾小時，貿易代表萊希特希澤就發表意見相左的聲明稱，讓中國向更多美國

出口商開放市場固然重要，但解決與中國有關的如強制技術轉讓、網絡盜竊等問題，遠為重要

（Ｆａｒ ｍｏｒｅ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ）。

共和黨籍參議員盧比奧更於推特砲轟，「為甚麼美國官員總是被中國的伎倆欺騙？如果我們

不清醒過來，開始把這件事（知識產權）當作國家安全事務，中國會再次獲勝。」

或是為了平息議員的質疑，特朗普的首席經濟顧問庫德洛重申，中興問題不是真正的貿易問

題，而是執法問題。他稱，如果說中興的案子有任何結構性變化，那都會是非常苛刻的，包括巨

額罰款、合規措施、新董事會，「不要指望中興能夠脫身，這不會發生（Ｄｏ ｎｏｔ

ｅｘｐｅｃｔ ＺＴＥ ｔｏ ｇｅｔ ｏｆｆ ｓｃｏｔ－ｆｒｅｅ﹒ Ａｉｎ’ｔ

ｇｏｉｎｇ ｔｏ ｈａｐｐｅｎ）。」



＊外儲走低、儲蓄率下降或成趨勢＊



跟中國官媒爭相拍手相慶、內地券商集體歡呼迎來投資好時機相比，白宮及特朗普的推特均

未就貿易談判發表評論。有觀察人士認為，美中聯合聲明缺乏細節，且未來面臨如何執行難題。

達特茅斯學院（Ｄａｒｔｍｏｕｔｈ Ｃｏｌｌｅｇｅ）經濟史學家Ｄｏｕｇｌａｓ

Ｉｒｗｉｎ就稱，聯合聲明似曾相識（Ｉｔ’ｓ ｄｅｊａ ｖｕ），很像美國總統上世紀八九

十年代與日本倡導的「管理貿易」政策，對於改變貿易順差幾乎沒有任何影響。康奈爾大學貿易

學教授、ＩＭＦ中國區前負責人Ｅｓｗａｒ Ｐｒａｓａｄ則稱，這是極為有限的初步協議，主

要是為了緩和緊張局勢。

不過，貿易鴿派姆欽樂觀預期，有望看到今年美國對華農產品出口增長３５％至４０％，未

來３至５年中國的能源採購翻倍。

據中國統計，２０１７年自美國進口的農產品、能源分別達２１０億美元、７２億美元。按

照姆欽的預測，未來自美國農產品、能源進口，將增至每年近３００億美元、近１５０億美元，

如何平衡俄羅斯、沙特、巴西等的利益，或將成另一大挑戰。

中美大國之爭後續難料，但中國未來外儲走低、儲蓄率下降恐已成不爭的趨勢。貿易戰對中

國資本市場和產業結構有何深刻衝擊，中國管理層能否在衝擊來臨前成功拆除高槓桿炸彈，還需

且行且看。《經濟通通訊社 俞瑾》

