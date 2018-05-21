《融天納地－溫天納》貿易戰霧霾真的消除了嗎？

《融天納地》中美兩國終於達成貿易協議，貿易戰及互相加徵關稅的危機暫是消散。當中，

中美雙方達成的６項共識，從字眼上判斷，中國的確釋放出最大的誠意，看似未來市場將會進一

步開放，細節安排究竟如何？需要進一步觀察未來政策的演變，以及雙方尚未展開的具體談判形

勢，雙方持續討價還價難免，但在過程中，中國贏取了時間空間，對未來一系列變化，可進行較

詳細的規劃及部署。



如中國代表所言，中美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合

作。這既可以推動中國經濟轉向高質量發展，亦可滿足人民的需要，也有利於美國方面削減貿易

赤字，是雙贏的選擇。



在加強相互投資和深化知識產權保護領域，未來將進一步開展；目前，中國不少受保護的行

業及市場，難免會受到負面影響。不過，中美在重要時刻言和，有利全球經濟貿易的穩定繁榮，

對股市亦可產生強烈的維穩作用。



在這大趨勢下，中國的經濟處境將如何處之？目前，中國工業新舊動能在轉換，但傳統產業

對經濟的影響力仍然在７成以上，左右整個工業的發展變化。中美兩國的新協訂，會否打擊中國

製造業的轉型，極為關鍵。觀察近期內地宏觀數據，筆者估計內地經濟在第二季度增長可達

６﹒７％。在第一季度，內地消費需求是拉動經濟增長的重要動力。到了第二季度，內地消費增

長速度將趨向穩定，而內地投資需求亦穩中趨降；其中，基建投資增長速度在經歷今年前四個月

的大幅度下降，估計在今年５月及６月份將有可能見底回升。在第一季度大幅增長的房地產投資

將有可能回落，至於內地製造業投資將持續趨穩。此前，內地進出口增長速度受中美貿易爭端影

響，存在較大不確定性。目前，中美貿易談判突破，形勢變得明朗，但挑戰仍在。



中國經濟在今年存在若干新周期特徵，增長速度是出現放慢下滑，但經濟韌性不俗，儘管是

回落，過程也是有序進行。目前，中美初步貿易談判結束，應該暫時掃除不明朗因素，有利金融

及投資市場的表現，從而提升經濟的增長動力。



儘管貿易談判細節並無公布，究竟是否如外界所言，美國是終極大贏家，抑或是新一輪中美

博弈的開端，畢竟短期爭端減少，不穩定性減少，對環球資本市場而言肯定是好事。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

