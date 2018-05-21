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即市新聞

21/05/2018 14:49

《匯市一周－徐惠芳》美元續強勢，日圓英鎊回軟，觀望各國數據

　　《匯市一周》本周三（２３日）美聯儲將公布５月會議記錄，以及周五（２５日）美聯儲主
席鮑威爾講話。此外，本周多位美聯儲官員也將發表講話，投資者或可望從中獲得利率調整的線
索。
　　本周有多項數據公布，美國公布５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值、服務業ＰＭＩ初值以
及４月耐用品訂單等。英國公布４月ＣＰＩ、４月零售物價指數、４月季調後零售銷售、第一季
度ＧＤＰ等數據，歐元區將公布德國５月Ｍａｒｋｉｔ╱ＢＭＥ製造業ＰＭＩ初值、歐元區５月
Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值、德國第一季度季調後ＧＤＰ、德國５月ＩＦＯ商業景氣指數等
等。

＊金價１２９０美元以下低位整固＊

　　市場密切關注北美自由貿易協定限期將至，加拿大總理杜魯多與美國總統特朗普通電話，雙
方就北美自貿協定進行討論。標普預期，美國財政赤字到２０２０年將擴大至９９１０億美元，
預計至２０２０年美國經常帳戶赤字將達到７０００億美元。
　　地緣政治不穩，美元指數持續在９３﹒００水平以上整固，上周五（１８日）一度逼近
９３﹒８０水平，現時仍在高位整固，趨勢仍稍強，短線支持在９２﹒９０、下一個支持在
９２﹒４０、９１﹒２０。金價持續在每盎司１２９０美元以下低位整固，上方阻力１３０５、
１３３０美元。
　　英國石油（ＢＰ）表示，全球原油需求增長在本世紀３０年代見頂，料伊朗原油出口將由制
裁而每日下降３０萬至１００萬桶；全球油市能夠在不影響目前增長的情況下，承受能源價格。
基本面來看，料今年油價將維持在每桶５０至６５美元區間內，預期２０１８年原油需求增長達
每日１７０萬桶；油價持續高於每桶８０美元的情況是不健康的；全球經濟增長並沒有出現過熱


＊美元兌日圓連升８周，趨勢往上＊

　　未來６至１２個月，油組（ＯＰＥＣ）減產協議、美國對伊朗制裁和國際社會對此的反應，
是影響油價的重要因素。布倫特原油價格一度升至每桶８０美元後回軟，在每桶７９﹒００美元
整固，油價連升多周，趨勢往上，下方支持７２﹒６０、６９﹒７０、６５﹒４０美元。紐約期
油則在每桶７１﹒８０美元整固，下方支持６６﹒２０、６４﹒９０、６１﹒２０美元。
　　新西蘭４月信用卡支出年率為７﹒０％，前值７﹒２％；月率季調後為０﹒６％，前值
１﹒０％。紐元連跌５周，趨勢往下，現時在０﹒６９００水平爭持，上方阻力０﹒７０２５、
０﹒７１４０。
　　日本財務省表示，日本應制定目標，最遲在２０２５財政年度實現，基礎財政收支盈餘，計
劃在２０１９年１０月進行的消費稅上調，應該是新計劃的先決條件。日本４月商品進口年率為
５﹒９％；日本４月商品出口年率為７﹒８％；日本４月商品貿易帳（未經季調）為６２６０億
日圓；季調後為５４９９﹒５７億日圓。美元兌日圓連升８周，今日續往上，升至１１１﹒００
水平，趨勢往上，下方支持１０９﹒５０、１０８﹒４０。
《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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