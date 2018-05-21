《匯市一周－徐惠芳》美元續強勢，日圓英鎊回軟，觀望各國數據

《匯市一周》本周三（２３日）美聯儲將公布５月會議記錄，以及周五（２５日）美聯儲主

席鮑威爾講話。此外，本周多位美聯儲官員也將發表講話，投資者或可望從中獲得利率調整的線

索。

本周有多項數據公布，美國公布５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值、服務業ＰＭＩ初值以

及４月耐用品訂單等。英國公布４月ＣＰＩ、４月零售物價指數、４月季調後零售銷售、第一季

度ＧＤＰ等數據，歐元區將公布德國５月Ｍａｒｋｉｔ╱ＢＭＥ製造業ＰＭＩ初值、歐元區５月

Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值、德國第一季度季調後ＧＤＰ、德國５月ＩＦＯ商業景氣指數等

等。



＊金價１２９０美元以下低位整固＊



市場密切關注北美自由貿易協定限期將至，加拿大總理杜魯多與美國總統特朗普通電話，雙

方就北美自貿協定進行討論。標普預期，美國財政赤字到２０２０年將擴大至９９１０億美元，

預計至２０２０年美國經常帳戶赤字將達到７０００億美元。

地緣政治不穩，美元指數持續在９３﹒００水平以上整固，上周五（１８日）一度逼近

９３﹒８０水平，現時仍在高位整固，趨勢仍稍強，短線支持在９２﹒９０、下一個支持在

９２﹒４０、９１﹒２０。金價持續在每盎司１２９０美元以下低位整固，上方阻力１３０５、

１３３０美元。

英國石油（ＢＰ）表示，全球原油需求增長在本世紀３０年代見頂，料伊朗原油出口將由制

裁而每日下降３０萬至１００萬桶；全球油市能夠在不影響目前增長的情況下，承受能源價格。

基本面來看，料今年油價將維持在每桶５０至６５美元區間內，預期２０１８年原油需求增長達

每日１７０萬桶；油價持續高於每桶８０美元的情況是不健康的；全球經濟增長並沒有出現過熱

。



＊美元兌日圓連升８周，趨勢往上＊



未來６至１２個月，油組（ＯＰＥＣ）減產協議、美國對伊朗制裁和國際社會對此的反應，

是影響油價的重要因素。布倫特原油價格一度升至每桶８０美元後回軟，在每桶７９﹒００美元

整固，油價連升多周，趨勢往上，下方支持７２﹒６０、６９﹒７０、６５﹒４０美元。紐約期

油則在每桶７１﹒８０美元整固，下方支持６６﹒２０、６４﹒９０、６１﹒２０美元。

新西蘭４月信用卡支出年率為７﹒０％，前值７﹒２％；月率季調後為０﹒６％，前值

１﹒０％。紐元連跌５周，趨勢往下，現時在０﹒６９００水平爭持，上方阻力０﹒７０２５、

０﹒７１４０。

日本財務省表示，日本應制定目標，最遲在２０２５財政年度實現，基礎財政收支盈餘，計

劃在２０１９年１０月進行的消費稅上調，應該是新計劃的先決條件。日本４月商品進口年率為

５﹒９％；日本４月商品出口年率為７﹒８％；日本４月商品貿易帳（未經季調）為６２６０億

日圓；季調後為５４９９﹒５７億日圓。美元兌日圓連升８周，今日續往上，升至１１１﹒００

水平，趨勢往上，下方支持１０９﹒５０、１０８﹒４０。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

