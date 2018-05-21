《金石為開－黃威》美元強勢不減，黃金好倉節節敗退

《金石為開》美國４月份零售銷售繼續增長的帶動下，上周美債收益率進一步攀升，支撐美

元指數走高，對黃金構成壓力。金價於上周二（１５日）急挫並失守１３００美元關口，此後一

直於低位震盪整固，全周累計下跌２﹒２％，為年內最大單周跌幅。

繼３月份美國零售銷售結束連續三個月的下跌後，４月數據繼續保持增長，環比增幅

０﹒３％，符合市場預期；前值則由０﹒６％上修至０﹒８％。這項數據稱不上太大驚喜，不過

當日市場反應十分劇烈。投資者對於美國經濟前景的信心增強，加息預期升溫。數據公布之後，

１０年期美債收益率最高曾攀升至３﹒１２８％，創２０１１年以來新高。美元指數則快速上漲

突破９３關口，並不斷向９４高靠近。



＊一旦跌穿１２８７美元，可跟進造淡＊



美債收益率的再度上行表明，市場的加息預期並沒有因早前美國克利夫蘭聯儲行長梅斯特特

「偏鴿」的講話而出現實質性改變。Ｆｅｄ Ｗａｔｃｈ顯示，年內加息４次的概率依然維持在

５０％左右。另一方面，１０年期美債和德債的息差擴大至２５０個基點左右，為近３０年來最

高水平。同時，歐洲與美國關係的裂痕以及政治局勢上的不確定性都令市場看淡歐元，導致歐元

兌美元匯率不斷下跌。即使上周五（１８日）美債收益率出現回落，美元指數依然表現堅挺，因

此令黃金持續受到壓制。

強美元的背景下，黃金好倉只能先行撤離。ＣＦＴＣ報告顯示，上周ＣＯＭＥＸ黃金期貨投

機性淨好倉減少１４９９７手至９２４４３手，創１０個月新低。技術面上，１３００美元的失

守意味著中期高位震盪的格局已經被打破。而上周二（１５日）大幅下挫後，金價連續三個交易

日於低位元徘徊，未能形成顯著反彈，反映淡倉壓制力極強。目前ＲＳＩ尚未觸及超賣水平，金

價短線恐怕還有下跌空間。從小時圖上看，若１２８７美元的區間低位失守，投資者可繼續跟進

造空。《六福金融分析師 黃威》

