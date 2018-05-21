《陶冬天下－陶冬》美國國債新遇拋售，新興市場又遭屠戮

《陶冬天下》美國債息突破向上，地緣政治火頭重重，石油市場震盪上揚，新興市場危機四

起。上周，全球風險資產價格在諸多新聞的簇擁下艱難前行，美國十年期國債利率突破３％的數

字大關後，沽空盤湧出，利率迅速推向３﹒１２％。債市的敗退，令股市震盪，但是並未摧毀股

票投資者的信心，美股輾轉上升。倒是高收益債市繼續潰敗，新興市場貨幣慘遭屠戮，今年新興

市場在各大資產種類中表現最差。美國撕毀伊核協議，委內瑞拉經濟崩盤，布倫特石油價格一度

突破每桶８０美元大關。美元、美債令黃金受壓，地緣政治衝擊也未能對金價提供多少支援，黃

金市場疲軟。中美貿易糾紛出現紓緩跡象，朝鮮威脅退出特金峰會，以色列對巴勒斯坦抗議者血

腥鎮壓、意大利兩大極端政黨即將上台執政，但是這些平時十分重要的地緣政治事件對風險市場

的影響尚算很大。

上周美債遭到拋售，十年期國債利率再次突破３％大關，並勢如破竹般穿過３﹒１％。目前

債市基金對年底十年期利率預測的中位數達到３﹒６％，較今年初的３﹒２％有明顯改變，債券

進入熊市幾乎是基金經理一致的共識。接下來的市場尋寶遊戲是，債息需要升到甚麼點位才會對

股市構成重大打擊，對經濟造成嚴重傷害。新債王岡拉茲認為，市場閾值在３﹒２５％。筆者沒

有債王的水晶球，不過傾向於認為３﹒２５－３﹒５％可能觸發大的風險資產價格調整。風險資

產調整，可能循兩個管道，１）市場資金成本飆升，套利交易清盤，觸發資產價格的連鎖反應；

２）實體經濟融資成本大漲，導致投資衰退，經濟周期逆轉。前者已經發生，不過經歷了之前兩

次震盪後，債市套利盤已經作出整固，市場槓桿亦有所調降，觸發大規模調整的閾值應該有所上

移。後者尚未發生，而且目前的資金成本比起美國經濟的正常成本還是低出一大截，所以筆者認

為目前烈度的加息對實體經濟影響有限。

美國加息對新興市場的衝擊卻是立竿見影的。加息導致美元走強，觸發資金流向美元區，新

興市場失血，匯率暴貶。ＪＰＭｏｒｇａｎ新興市場貨幣指數，一夜間已經被打回到特朗普當選

之前的水平了，危機從阿根廷、土耳其向印尼、波蘭、南非蔓延。前幾年受到中國投資者追捧的

中國房企高息美元債券也受到衝擊。這次新興市場危機的主要禍端來自美元，有投資者樂觀地宣

稱美元見頂，筆者不敢苟同。美元強勢的背後，是投資者對美國加息周期的重新認識，這個過程

仍未完成，去槓桿去風險過程也未完成，更重要的是歐中日英四大經濟體均現增長的下行風險，

這使得美國經濟的強勢和美國的貨幣環境正常化更顯凸出。

本周焦點：美債石油走勢、聯儲會議紀要。聯儲５月會議紀要應該沒有太多新鮮事情，不過

對驚弓之鳥的債市交易員來說還是重要的。可能對市場構成衝擊的經濟數據不多。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

