《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產表示，西九「泓景臺」５月錄得４宗成交，平均實用
呎價１９５７４元。
成交單位為「泓景臺」５座高層Ｃ室，實用面積６６０平方呎，建築面積９１０平方呎，３
房套間隔，附有露台，望內園景及山景。業主以１３５８萬元將單位易手，折合平均實用呎價
２０５７６元，創同類成交價及呎價新高。
買家屬於外區用家。原業主於２０１４年１０月以８３８萬元買入單位，持貨４年，帳面獲
利５２０萬元，單位升值６２％。（ｃｙ）
21/05/2018 16:13
【本港樓市】西九泓景臺三房套１３５８萬元沽出，創同類新高成交
《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產表示，西九「泓景臺」５月錄得４宗成交，平均實用
呎價１９５７４元。
成交單位為「泓景臺」５座高層Ｃ室，實用面積６６０平方呎，建築面積９１０平方呎，３
房套間隔，附有露台，望內園景及山景。業主以１３５８萬元將單位易手，折合平均實用呎價
２０５７６元，創同類成交價及呎價新高。
買家屬於外區用家。原業主於２０１４年１０月以８３８萬元買入單位，持貨４年，帳面獲
利５２０萬元，單位升值６２％。（ｃｙ）
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