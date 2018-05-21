【本港樓市】西九泓景臺三房套１３５８萬元沽出，創同類新高成交

《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產表示，西九「泓景臺」５月錄得４宗成交，平均實用

呎價１９５７４元。

成交單位為「泓景臺」５座高層Ｃ室，實用面積６６０平方呎，建築面積９１０平方呎，３

房套間隔，附有露台，望內園景及山景。業主以１３５８萬元將單位易手，折合平均實用呎價

２０５７６元，創同類成交價及呎價新高。

買家屬於外區用家。原業主於２０１４年１０月以８３８萬元買入單位，持貨４年，帳面獲

利５２０萬元，單位升值６２％。（ｃｙ）

