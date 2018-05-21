【本港樓市】沙田第一城低層河景三房單位，以１２００萬元易手

《經濟通通訊社２１日專訊》世紀２１奇豐物業表示，該行新近促成沙田第一城成交，單位

為６座低層Ｃ室，實用面積８５３平方呎，３房２廳間隔，座向西北望河景。單位原開價

１２２０萬元，放盤５個月，獲用家以１２００萬元承接，實用面積呎價１４０６８元，屬市價

水平。

原業主早於１９９６年購入上述單位，當時作價４１９萬元，持貨２２年至今沽售，帳面獲

利７８１萬元，單位期內升值近１﹒９倍。（ｃｙ）

