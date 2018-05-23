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即市新聞

23/05/2018 09:59

《匯市縱橫－蕭啟洪》「中」言逆耳

　　《匯市縱橫》一年一度的佛誕又到了！對很多人而言，可能又是多一個公眾假期而已，但又
有多少人能真正明白當中的意義呢？佛誕，通常是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，又稱
「浴佛節」。大眾藉浴佛來洗滌自性，懺悔業障，使自己回歸原來本性。其實，所有宗教的本意
都是導人向善，愛人如己的。慶祝佛誕，也是一種教育機會，讓普世人們能多瞭解佛陀的慈悲，
給世界帶來了光明與和平，給人類帶來了希望與祥和。
　
＊校園不靖＊
　
　　但美國校園上周一點也不安寧。美國再次發生槍擊事件，據報一名持獵槍的槍手闖入美國得
克薩斯州聖達菲市高中，進入一間正在上藝術課的教室胡亂開槍。今次槍擊案至少造成１０死及
多人受傷，這是美國校園過去７天的第三宗槍擊案，亦是今年以來全美第二十二宗校園槍擊案。
即使每一次「血的教訓」都會引發各界對槍控問題的各種討論，但到最後美國政府還是沒有正視
問題，也沒有打算對有關槍支管控的呼籲作出回應。
　
＊以暴易暴＊
　
　　而更可笑的是，過去特朗普曾倡議教職員佩槍，藉此保護學生，真的可行嗎？筆者卻認為，
教師的責任是教育學生，而不是要付出性命與狂徒駁火，難道我們需要討論教師們應否穿著避彈
衣來上課，或考慮把槍械應纏在大腿還是放於教師桌等疑問呢？從這個提議，已反映美國政府愛
用「以暴易暴」的文化來解決問題，說到底相信對於槍管一事又是草草了事吧了。
　　有人說，為何美國總愛做「搬起石頭砸了自己的腳」的事呢？其實，在政治背後總離不開受
利益共同體的驅使。目前，在共和黨控制白宮和國會的情況下，民主黨推動控槍改革的可能性比
奧巴馬執政時更低。其中一個重要原因是，美國步槍協會（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｒｉｆｌｅ
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，簡稱ＮＲＡ）仍在共和黨政治中扮演重要角色。說到這樣，你便懂了

　
＊霸權主義＊
　
　　從近日中美之間的貿易摩擦、美朝峰會、美俄冷戰及中東亂局等，都反映了美國總愛扮演世
界警員的角色，但同時也凸顯出美國霸權主義的文化。對於近日北韓威脅取消會面，美國總統特
朗普卻認為，北韓領導人金正恩最近再度訪華，可能是受到中國國家主席習近平的影響。其後，
中國外交部已作出回應表示，中方一直積極鼓勵勸說有關各方能雙向而行，並為重啟對話創造彼
此更有利的條件。在實現朝鮮半島無核化的進程中，但願各方都應該承擔起相對應的義務，才能
保證政治解決進程的可持續性，從而造福兩國和兩國人民，為東亞地區和平穩定發展作出新的貢
獻。這才是世界之福報。
　
＊本周策略＊
　
英鎊：本周建議候高於１﹒３６００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３３００，止蝕１﹒３８００。
　
歐元：本周建議候高於１﹒１８５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６５０，止蝕１﹒２０５０。
　
《永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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