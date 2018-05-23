《匯市縱橫－蕭啟洪》「中」言逆耳

《匯市縱橫》一年一度的佛誕又到了！對很多人而言，可能又是多一個公眾假期而已，但又

有多少人能真正明白當中的意義呢？佛誕，通常是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，又稱

「浴佛節」。大眾藉浴佛來洗滌自性，懺悔業障，使自己回歸原來本性。其實，所有宗教的本意

都是導人向善，愛人如己的。慶祝佛誕，也是一種教育機會，讓普世人們能多瞭解佛陀的慈悲，

給世界帶來了光明與和平，給人類帶來了希望與祥和。



＊校園不靖＊



但美國校園上周一點也不安寧。美國再次發生槍擊事件，據報一名持獵槍的槍手闖入美國得

克薩斯州聖達菲市高中，進入一間正在上藝術課的教室胡亂開槍。今次槍擊案至少造成１０死及

多人受傷，這是美國校園過去７天的第三宗槍擊案，亦是今年以來全美第二十二宗校園槍擊案。

即使每一次「血的教訓」都會引發各界對槍控問題的各種討論，但到最後美國政府還是沒有正視

問題，也沒有打算對有關槍支管控的呼籲作出回應。



＊以暴易暴＊



而更可笑的是，過去特朗普曾倡議教職員佩槍，藉此保護學生，真的可行嗎？筆者卻認為，

教師的責任是教育學生，而不是要付出性命與狂徒駁火，難道我們需要討論教師們應否穿著避彈

衣來上課，或考慮把槍械應纏在大腿還是放於教師桌等疑問呢？從這個提議，已反映美國政府愛

用「以暴易暴」的文化來解決問題，說到底相信對於槍管一事又是草草了事吧了。

有人說，為何美國總愛做「搬起石頭砸了自己的腳」的事呢？其實，在政治背後總離不開受

利益共同體的驅使。目前，在共和黨控制白宮和國會的情況下，民主黨推動控槍改革的可能性比

奧巴馬執政時更低。其中一個重要原因是，美國步槍協會（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｉｆｌｅ

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，簡稱ＮＲＡ）仍在共和黨政治中扮演重要角色。說到這樣，你便懂了

。



＊霸權主義＊



從近日中美之間的貿易摩擦、美朝峰會、美俄冷戰及中東亂局等，都反映了美國總愛扮演世

界警員的角色，但同時也凸顯出美國霸權主義的文化。對於近日北韓威脅取消會面，美國總統特

朗普卻認為，北韓領導人金正恩最近再度訪華，可能是受到中國國家主席習近平的影響。其後，

中國外交部已作出回應表示，中方一直積極鼓勵勸說有關各方能雙向而行，並為重啟對話創造彼

此更有利的條件。在實現朝鮮半島無核化的進程中，但願各方都應該承擔起相對應的義務，才能

保證政治解決進程的可持續性，從而造福兩國和兩國人民，為東亞地區和平穩定發展作出新的貢

獻。這才是世界之福報。



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒３６００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３３００，止蝕１﹒３８００。



歐元：本周建議候高於１﹒１８５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６５０，止蝕１﹒２０５０。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

