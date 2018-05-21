《股壇解碼－戴名》特朗普鷹派盡顯，盛諾（０１４１８）抱殘守缺

《股壇解碼》上周六（１９日）中美雙方就貿易談判發出聯合聲明，當中沒有發布任何具體

細節，也沒有市場早前傳聞削減２０００億美元貿易赤字的方案。聲明只提及雙方同意採取有效

措施實質性地減少美國對華貿易逆差，但投資者要留意聲明中提及中方將大量增加向美購買商品

和服務，既然用到「大量增加」來形容，相信「天價」訂單可期，是否一如外界傳聞的２０００

億美元方案就不得而知，但相信雖不中亦不遠。會後公布美方將派團再次赴華討論細節，這樣的

安排或多或少和之前２０００億美元方案洩漏風聲有關，大家不妨拭目以待。



＊美國鷹派當政＊



聲明裡提及增加美國的農業出口，中方減少採購將直接對南美的農業出口大國的經濟造成嚴

重影響，像阿根廷和巴西這些依賴農業為主的國家將首當其衝，當地經濟將面臨極大挑戰。聲明

中又提到加大美國的能源出口，言下之意就是中方轉向美國採購更多的能源（頁岩油），這必然

削減中方從俄羅斯、非洲和中東一些國家及地區的能源進口，最後導致這些國家的經濟陷入危機

。這結果也正好承接月初美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議時，對伊朗所實施的嚴厲制裁，當

中包括對任何與伊朗有商業往來的銀行和企業未能在規定期限內（３至６個月）解除與伊朗的業

務關聯，都將受到美國的制裁，這也把全球能源市場的需求導入美國。貿易談判第一回合中國便

開放了進口汽車和保險市場，還有一直被禁止的美國高通及與中國大唐電信科技合資交易也突然

被通過，這顯示出美國有主宰談判的實力。從近期特朗普管治班子的任命人選來看，不管是南韓

大使或是中情局局長，獲提名的人選都是以鷹派見稱，從貿易談判到外交可以看到一個近年難得

一見的鷹派政府出現，相信其他國家面對美國難以取得甜頭。



＊朝鮮老鼠拉龜＊



美朝會面再添變數，由於美韓軍演刺激朝鮮的神經，朝鮮揚言取消會面。從朝鮮轉態開始，

外界普遍不看好朝鮮的會談誠意，皆因朝鮮出爾反爾的例子在歷史上多不勝數，每次朝鮮以棄核

名義來換取國際援助後不久便故態復萌，但其他國家又礙於面子不出面聲討。可惜這次碰上不按

常理出牌的特朗普，市場傳聞美國除了要求朝鮮銷毀核設施外，還要帶走相關技術人員後才會給

予朝鮮援助，這無疑讓朝鮮的核計劃永不翻身，金正恩當然不會同意，擱置會談尋求中方協調可

能是最佳方法，朝鮮本島局勢重現不穩再為市場添上不明朗因素。



＊中國地方債限＊



人民幣兌美元匯率從６﹒９回升到６﹒２０的過程中，中國的外匯儲備卻沒有如外界預期般

受匯率升值而急升，實際數據只回升了不足２０００億美元的同時，還增加了接近３０００億美

元的外債。以目前３萬多億美元的外匯儲備中，外債水平大約１﹒８萬億美元，實際上能夠用的

外匯儲備也就１萬億美元，再加上約３０００億美元的貿易順差（預期在未來兩年將大幅縮減）

，中國的外匯儲備實在不容樂觀。４月份的外匯儲備並沒有受益於人民幣匯率強勁而大幅增加，

反而比３月減少了１８０億美元，說明了美聯儲加息和縮表效應不單止抵銷了人民幣匯率升值的

利好因素，更開始吸引國內資金流出。２０１８年首５個月全國各地發布的調控政策已經超過

１１５個，單就４月份的一個月，全國合共３３次公布各種與房地產調控相關的政策，從去年凍

結流動性開始，政府和國企去槓桿操作完成，樓市流動性消失，資金被鎖死而掩蓋了貨幣超發問

題。２０１８年３月財政部設置了全年地方債總額約為２１萬億人幣的「天花板」，而４月就出

現多個省市的ＰＰＰ項目被中央叫停，相信地方債務已接近上限。目前中國的樓市總市值已經超

過了４３０萬億人幣，在匯率升值預期減低，地方融資能力（償付能力）降低的情況下，假使油

價重上漲到每桶８５美元以上，到時候中國不單止要面對輸入式通脹，還要面對房價斷崖式下跌

的問題。



＊大盤橫行待變＊



恆指上周高低波幅達８００點，大市走勢主要受中美貿易談判和港匯轉弱所影響，加上內地

股指期貨結算，相信在本周三（２３日）後走勢會比較明顯。即月期權在３０８００點的認購證

和認沽證都同時建倉，估計大戶心意是橫行到期指結算了事，反正今月上下波幅已經足夠，現在

應該是想辦法如何從衍生產品賺取最大利益的時候。投資者要注意的是藍籌股到月底前都可能出

現橫行偏軟的走勢，但相信會是三四線股當炒的格局。



＊股票簡評：盛諾依賴分銷商＊



盛諾集團（０１４１８）主要從事製造和銷售慢回彈枕頭、床墊和床褥，以及聚氨酯泡沫產

品，除了本身ＳＩＮＯＭＡＸ品牌外，集團附屬公司海寧聖諾盟和聖諾盟顧家亦向其他家具品牌

提供聚氨酯泡沫用作家具製作原材料。在２０１７年年報看項數據表現未符理想，當中的純利率

和資金回報率都明顯下降，而負債比率和存貨周轉率亦有所上升；而營收方面錄接近２０％的升

幅，在毛利率基本持平的情況下，稅前溢利卻大跌４７％，估計是經營成本大幅增加所致。

盛諾集團經營模式亦和市場脫節。ＳＩＮＯＭＡＸ品牌在中港澳三地擁有為數不少的專賣店

和專櫃，但有一點很奇怪的是，只有在香港才有ＳＩＮＯＭＡＸ直營店，在澳門和中國內地都以

分銷代理的型式拓展市場，這樣也解釋了ＳＩＮＯＭＡＸ品牌投放在市場推廣的重點都在香港，

而在澳門和中國內地的市場可以說是接近零投放，最起碼筆者在國內和澳門就從來沒有看過有

ＳＩＮＯＭＡＸ品牌的廣告，但在香港就經常看到品牌的電視廣告。在這種情況下，國內和澳門

分銷代理當然不太積極拓展業務，這一點和其他品牌像Ｓｅａｌｙ和Ｔｅｍｐｕｒ是不同的。再

者，ＳＩＮＯＭＡＸ品牌的市場定位有點模糊，品牌一直打著脊醫推介的床墊，價格定位對非彈

簧的床墊產品中處於高價位（比品牌的彈簧床墊又便宜不了多少）區間，對有能力付出這價位的

消費者來說，他們一般傾向彈簧床墊。



＊盛諾市盈率２６倍不宜沾手＊



至於像枕頭這些周邊產品，ＳＩＮＯＭＡＸ枕頭的價位可以買到其他品牌的羽毛枕，消費者

體驗感受又不是同一個層次上，對比傳統乳膠枕頭品牌Ｄｕｎｌｏｐ Ｐｉｌｌｏｗ的價位又手

貴了大約３０％，看不出市場競爭力在哪裡。國內業務亦出現收縮的情況，銷售點的減少直接影

響到品牌的銷售和發展，加上盛諾集團在國內已有多年的歷史，業務發展上既不如外國進口品牌

Ｓｅａｌｙ和Ｔｅｍｐｕｒ，也不像國內品牌慕思，相信和集團完全依賴分銷商銷售有關。

至於集團嘗試在消閒產品（按摩椅）上開展業務，可惜的是無論設計，功能和價錢上都難與

ＯＳＩＭ和ＯＧＡＷＡ去搶佔市場，反而給人有藥石亂投的感覺，既不專注也不突破。關鍵點還

是在過度依賴分銷商之上，ＳＩＮＯＭＡＸ品牌在市場上的推廣力度本來就不夠，如何令分銷商

和品牌之間更有黏性最重要，綜觀其他品牌像Ｓｅａｌｙ和Ｔｅｍｐｕｒ已經開始陸續不和分銷

商續約，改為以自營店的形式發展市場，或多或少已經證明了分銷渠道對業績和品牌形象的幫助

不大。

上周四（１５日）當天恆指雖然微跌，盛諾集團股價卻逆市上升，收市微升一格報０﹒６１

元，全日合共只錄得兩筆成交，分別在下午３：５５和３：５９；再看成交量更加心照不宣，每

筆成交僅一手的２０００股，散戶不會這樣買，基金或機構投資者更加不會，相信是有心人為了

某些原因而為之。

股民投資股票最看重的因素包括股價上升空間，變現能力（成交量）和公司前景，偏偏盛諾

集團無一符合以上的條件。在種種的不利因素下，加上目前市盈率（ＰＥ）２６倍，對這種「長

消費周期」股份來說是偏高，投資者暫時不宜沾手，可以考慮當ＰＥ回落到１０倍以下，或

０﹒２５元附近的價位買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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