《運籌帷幄－梁業豪》短線投機著重技術分析

《運籌帷幄》對中線投資者而言，基本分析與技術分析同樣重要，缺一不可。不過，在進行

短線投機，特別是持貨期間沒有業績公布的話，基本分析會變得不大重要。大部分股價的變動都

是於事前有跡可尋的，有心推高或質低股價者難免於進行部署時，在圖表上留下一些蛛絲馬跡，

讓技術分析信徒有機會看得出他們的舉動。若只靠基本分析應市，大家很容易於消息被證實後，

發現股價已上升或下跌了一大段。這個時候，若仍入市追買或追沽，自然缺乏值博率，最終只會

成為醒目者的平倉套利對象。至於超短線投機者，則幾乎完全不需參考基本分析。

至於資金流向分析，無論是為期多久的投資或投機，均屬適用。股價的上升動力若要持久，

必須有不斷增加的購買力支持。在市場購買力減弱的時候，股價便會回落。股價回落至某個水平

時，若仍不見新資金入市，接著於高位進行獲利回吐，股價的升勢便有可能逆轉。若接去這些沽

盤者，僅為於高位沽出部分持貨套利後進行低位補貨，股價再升的空間將有限。由於在股價回落

的過程中，大戶試出已再沒有投資者有興趣在高位入市買貨，自然亦不會增加注碼。他們會做的

，是只補回部分早前沽出的股票，製造股票可再度向好的假象，吸引投機者入市，然後於高位滲

出被動性沽盤，進行派發，清貨套利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

