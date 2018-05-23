《套期保值》油價昨天（２２日）個別發展，紐約期油跌１１美仙，收報７２﹒７３美元；
布蘭特期油升３５美仙，收報７９﹒５７美元。
俄羅斯能源部長表示，不排除將減產協議延長至２０１９年。委內瑞拉大選後，美國很大機
會延續對委內瑞拉的制裁，令該國原油出口持續減少。
紐約期油最高曾逼近７３美元，不過美元轉強，限制油價升幅。料紐約期油繼續在７０－
７５美元上落。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
23/05/2018 11:35
《套期保值－蕭猷華》美國可能增加對委內瑞拉制裁，油價上升
《套期保值》油價昨天（２２日）個別發展，紐約期油跌１１美仙，收報７２﹒７３美元；
布蘭特期油升３５美仙，收報７９﹒５７美元。
俄羅斯能源部長表示，不排除將減產協議延長至２０１９年。委內瑞拉大選後，美國很大機
會延續對委內瑞拉的制裁，令該國原油出口持續減少。
紐約期油最高曾逼近７３美元，不過美元轉強，限制油價升幅。料紐約期油繼續在７０－
７５美元上落。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】金牌商場策劃司徒文聰另起爐灶 助上海舊街換新裝
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】「一地兩檢」利通關與經濟 冀6月三讀通過
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】醞釀9年終成真 經濟冀誕「不得了」奇蹟
|國際動態23/05/2018
Sony 179億增購EMI 成最大唱片商
|生財有道21/05/2018
【A股入摩】基金界指獲納入股份增長佳估值低 看好消費升級板塊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰