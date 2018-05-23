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23/05/2018 11:35

《套期保值－蕭猷華》美國可能增加對委內瑞拉制裁，油價上升

　　《套期保值》油價昨天（２２日）個別發展，紐約期油跌１１美仙，收報７２﹒７３美元；
布蘭特期油升３５美仙，收報７９﹒５７美元。
　　俄羅斯能源部長表示，不排除將減產協議延長至２０１９年。委內瑞拉大選後，美國很大機
會延續對委內瑞拉的制裁，令該國原油出口持續減少。
　　紐約期油最高曾逼近７３美元，不過美元轉強，限制油價升幅。料紐約期油繼續在７０－
７５美元上落。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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