《套期保值－蕭猷華》美國可能增加對委內瑞拉制裁，油價上升

《套期保值》油價昨天（２２日）個別發展，紐約期油跌１１美仙，收報７２﹒７３美元；

布蘭特期油升３５美仙，收報７９﹒５７美元。

俄羅斯能源部長表示，不排除將減產協議延長至２０１９年。委內瑞拉大選後，美國很大機

會延續對委內瑞拉的制裁，令該國原油出口持續減少。

紐約期油最高曾逼近７３美元，不過美元轉強，限制油價升幅。料紐約期油繼續在７０－

７５美元上落。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

