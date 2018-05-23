《選股情報》３１５至３２０真成頂？如今日（２３日）也未能上破，並之後見下穿３０７
，好友心實。或許今時又要在３０７至３１５間浮游。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
23/05/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》３１５至３２０成頂？
《選股情報》３１５至３２０真成頂？如今日（２３日）也未能上破，並之後見下穿３０７
，好友心實。或許今時又要在３０７至３１５間浮游。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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