《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，內地最大網約車平台「滴滴出行」最快下半年啟
動上市，目前正與投資銀行進行上市前工作，已初步決定落戶香港，並考慮不同上市架構，不排
除以同股不同權形式上市，滴滴最終上市時市值或能達７００億至８００億美元（約５４６０億
至６２４０億元）。（ｍｌ）
23/05/2018 09:05
【新股上市】傳滴滴下半年港上市，市值或逾６千億元
《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，內地最大網約車平台「滴滴出行」最快下半年啟
動上市，目前正與投資銀行進行上市前工作，已初步決定落戶香港，並考慮不同上市架構，不排
除以同股不同權形式上市，滴滴最終上市時市值或能達７００億至８００億美元（約５４６０億
至６２４０億元）。（ｍｌ）
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