【新股上市】傳滴滴下半年港上市，市值或逾６千億元

《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，內地最大網約車平台「滴滴出行」最快下半年啟

動上市，目前正與投資銀行進行上市前工作，已初步決定落戶香港，並考慮不同上市架構，不排

除以同股不同權形式上市，滴滴最終上市時市值或能達７００億至８００億美元（約５４６０億

至６２４０億元）。（ｍｌ）

