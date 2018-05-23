【回歸Ａ股】傳百度最快下月以ＣＤＲ形式回Ａ

《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，百度有望最快６月份，以ＣＤＲ（中國預託證券

）形式回歸Ａ股，成首家發行ＣＤＲ試點企業，分析料ＣＤＲ制度將成港股勁敵。

此前亦有報道指，阿里巴巴及京東最快下月回歸Ａ股，ＣＤＲ首批名單有可能是兩家或四家

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