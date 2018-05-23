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即市新聞

23/05/2018 17:07

《台股攻略－馮偉明》中美貿易戰未平，台股失守１０９００點

　　《台股攻略》今日台股指數下跌５２﹒５５點，收報１０８８６﹒１８點，成交量為新台幣
１３７５﹒６９億元。
　　國際股市大跌，台股電子三雄陷入震盪，儘管國巨曾一度衝到新台幣１０５５元新高，但最
後也跌停，壓抑其他被動個股同步走低，僅靠矽晶圓版塊抗跌，台股尾市收低，失守５日線。個
股方面，周三國巨復牌卻開高走低，日電貿、華新科、奇力新及信昌電等均下跌。矽晶圓版塊合
晶、嘉晶、漢磊、環球晶、中美晶、台勝科等則拉回，但中長線趨勢向上不變。電競股技嘉、微
星、曜越也吸引法人買盤。智邦、南亞科、嘉聯益、牧德、茂矽、瀚宇博、迅杰、聚積、祥碩及
統一表現續強。塑化二線股台達化創高，中纖、國喬及台苯股價表現不錯。台塑四寶盤堅不變，
生技族群美時、科妍、中裕、安成藥、生華科、麗豐－ＫＹ亦不錯。金控股方面，國泰金及富邦
金連續兩天收在當日最低點。光學股也有賣壓湧現，聯一光、揚明光、光燿科、今國光及佳凌等
也收黑。
　　台股目前呈高檔震盪，外資後續動作將繼續影響台股表現，若欠缺強力買進動作，台股上檔
空間將會受限制，預期台股指數暫維持區間震盪格局。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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