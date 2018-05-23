《台股攻略－馮偉明》中美貿易戰未平，台股失守１０９００點

《台股攻略》今日台股指數下跌５２﹒５５點，收報１０８８６﹒１８點，成交量為新台幣

１３７５﹒６９億元。

國際股市大跌，台股電子三雄陷入震盪，儘管國巨曾一度衝到新台幣１０５５元新高，但最

後也跌停，壓抑其他被動個股同步走低，僅靠矽晶圓版塊抗跌，台股尾市收低，失守５日線。個

股方面，周三國巨復牌卻開高走低，日電貿、華新科、奇力新及信昌電等均下跌。矽晶圓版塊合

晶、嘉晶、漢磊、環球晶、中美晶、台勝科等則拉回，但中長線趨勢向上不變。電競股技嘉、微

星、曜越也吸引法人買盤。智邦、南亞科、嘉聯益、牧德、茂矽、瀚宇博、迅杰、聚積、祥碩及

統一表現續強。塑化二線股台達化創高，中纖、國喬及台苯股價表現不錯。台塑四寶盤堅不變，

生技族群美時、科妍、中裕、安成藥、生華科、麗豐－ＫＹ亦不錯。金控股方面，國泰金及富邦

金連續兩天收在當日最低點。光學股也有賣壓湧現，聯一光、揚明光、光燿科、今國光及佳凌等

也收黑。

台股目前呈高檔震盪，外資後續動作將繼續影響台股表現，若欠缺強力買進動作，台股上檔

空間將會受限制，預期台股指數暫維持區間震盪格局。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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