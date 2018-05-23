【車稅下調】姚浩然：車股暫已消化減入口稅消息，經銷商股現價貴

《經濟通通訊社記者盧翠瑜２３日報道》內地落實下調汽車及相關零件的進口關稅，即將把

汽車整車稅率為２５％的１３５個稅號、稅率為２０％的４個稅號的稅率降至１５％，汽車零部

件稅率分別為８％、１０％、１５％、２０％、２５％的共７９個稅號的稅率降至６％。降稅後

，中國汽車整車平均稅率１３﹒８％，零部件平均稅率６％，將於今年７月１日起生效。汽車股

今早個別發展，吉利（００１７５）跌１﹒５０％報２２﹒９５元，華晨（０１１１４）升３﹒

９４％報１４﹒７６元；汽車經銷商全面上漲，中升（００８８１）漲２﹒７１％報

２４﹒６元，大昌行（０１８２８）升４﹒９２％報４﹒４８元。

時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，內地減汽車進口稅消息出台，對

中高檔汽車銷售的影響相對大，由於進口車可以受惠，有助降低進口車價格，國產車的競爭亦因

而增加。



＊中升待回調再作部署＊



不過，姚氏認為市場在上月減稅消息傳出時，汽車股已經歷一輪下跌，市場現時已消化有關

的消息，因此在今早未見為股價帶來太大的負面影響，而華晨受惠於寶馬汽車等業務，更錄得升

幅。預期要到減稅實際推行後，且看到此因素對汽車銷售數字的影響，才能確定對相關股份會否

受拖累。

汽車經銷商股方面，料高端汽車佔比較重的經銷商較能受惠，不過由於現價相對貴，不建議

於現時吸納，可以待股價回調再作部署，可留意中升控股（００８８１）等。



＊姚浩然本人持有吉利汽車（００１７５）股份

