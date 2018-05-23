《談國論企－黎偉成》特朗普突不滿中美貿易進展

《談國論企》即使中美的談判首席代表分別對媒體皆表「不打貿易戰」，唯是特朗普突對中

美剛達成的《聯合聲明》表不滿，幾乎完全推翻，使兩國的經貿關係再蒙陰霾，亦為美國商務部

長羅斯下星期率團訪華帶來新困。兩國關係存難不少，短期不容樂觀。



＊似就朝鮮拒南韓媒體採訪間接向中國施壓＊



特朗普對中美磋商表不滿，特別是（一）認為對中美代表團磋商的結果感到不滿，強調沒有

進展，而（二）談到處理中興通訊問題時，亦表不滿意，說此事涉及美國國家安全問題，甚至新

提出可能要對中興重罰１０億美元的說法，使美國商務部長羅斯下星期訪華的工作之旅帶來新的

重大困擾。

特朗普突言兩大「不滿」，是於會見南韓總統之時道出，顯然是為了朝鮮不允許南韓新聞媒

體採訪關閉核設施之舉，作出「強硬的間接性回應」，以此間接甚或直接地對中方施壓。特朗普

「單邊主義」和「霸道主義」劣策與劣行，亦盡表無違。

由是美國商務部長羅斯將於下星期率團到中國，進行中美的經貿工作會議，所達致的具體內

容，將會是環球政經焦點之所在。

中美進行三輪的貿易磋商終於達成《聯合聲明》，和雙方首席代表更不約而同的分別對媒體

表示「不打貿易戰」，和會繼續就經貿問題保持磋商，本屬兩國關係有明顯的改善，亦令各方聚

焦於中美的經貿工作會議和所達致的具體內容。凡此，對兩國以至世界皆有良性、利好的影響，

但特朗普又再發出其「單邊主義」和「霸道主義」劣策與策略之能事，環球要重建多元、多邊國

際社會，不易之事也。

再論中美第三論之磋商。需要高度注意者，為中美兩國的談判首席代表在發表《聯合聲明》

而沒有聯合記者招待會的情況底下，同樣在華盛頓對媒體各自表述同樣的「不打貿易戰」，居然

也有「時差」的問題：（１）中國國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴率領的中方代表團，

在２０１８年５月１７日及１８日進行磋商後的翌日即１９日接受媒體採訪時，便十分明確表明

「中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅」，而（２）美

方財政部長姆努欽卻是在５月２０日接受福克斯電視台採訪時說，「剛剛結束的美中經貿磋商取

得了很有意義的進展，雙方將繼續就經貿問題保持磋商」。

二人於中美發表《聯合聲明》後相隔一日始在不同場合異口同聲地表「不打貿易戰」，我之

解讀為：（甲）中國是在特朗普突發式的對準中國採取許許多多的經貿甚至企業在美經營投資的

相對全面「圍堵」狙擊，可以在短短時間內基本與美方達成初步的框架協議，肯定是在堅持應有

原則、方針和政策底下取得的可接受「讓步」的預期成果，故劉鶴完全直接面對媒體道出兩國「

不打貿易戰」鏗鏘之語。

反觀（乙）美方，姆努欽是在劉鶴表態之後的翌日，才在電視台作出同見，但加上一個十分

牽強的「註腳」，謂「中方要是不履行《聯合聲明》所達協議，美方會隨時對中方實行加徵關稅

的做法」，最大的問題在於美方顯然是在簽「城下盟」才出此語，大有酸葡萄之概，乃因中方經

多番努力始取得如此相對理想成果，又怎會不依。

從姆努欽之「酸葡萄」之語，再結合美國商務部長羅斯赴華商討更為具體、詳細相關做法，

包括要達致「雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差」，便見美方言論頗有

進退失據之概。但中美仍會最終達致各有利益和亦有損傷的方案，問題是在落實的質量如之何矣

！

相信中美雙方在落實《聯合聲明》框架底下的具體做法，仍會有十分增多、複雜和重大的矛

盾和分歧，亦為可以預期和無可避免所會發生之事。但《聯合聲明》的第一條已十分明確地指出

「雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差」，此因中方認為此舉可以「滿足

中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展」，由是「中方將大量增加自美購買商品和

服務」，美方又有何異議？尤其是「這也有助於美國經濟增長和就業」，估計中美雙方於今後一

段時間所要談判的，是中方力圖於「能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合

作」。

境內外坊間居然亦有「揣測」美方在貿易取得協議之後，有可能對中方進行「貨幣戰」，此

說差矣，乃因劉鶴所言雙方加強貿易合作的其中一個範疇為金融領域，如打所謂「貨幣戰」，金

融合作，又如何成事，特別是金融、貨幣為各經濟層面合作必不可少的重要支持，打「貨幣戰」

就不會有雙邊合作之能事！少「憂」﹗



＊歐盟日本等美之盟友可採中方策略爭應有權益＊



同樣重要者，為（丙）特朗普在最近兩三個月從經貿、科技以至政治層面等對外政策，都是

一人為之的「單邊主義」和「霸道主義」的劣策、劣行，其劣之處就不僅止於要「圍堵」早要「

圍堵」的中國，甚至在加徵關稅等方面亦對本是「盟友」的歐盟、日本等，亦「照殺不誤」，可

見特朗普之狂與妄。由是美之「盟友」近期對特朗普之不滿，溢於言的同時，更表之於行動。

要保護歐盟、日本以至全球各地的政治、經貿、技術等廣泛的應有法律及合理利益，中方對

美的磋商經驗，顯然值得借鑑，和採取符合相關國家或地區的特點與力量，狠狠地對特朗普進行

有力的雙邊討價還價，否則，人善被「特「欺、馬善被「特「騎！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

