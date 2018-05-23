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23/05/2018 12:00

【上海特寫】金牌商場策劃司徒文聰另起爐灶，助上海舊街換新裝

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》上海作為國際都會，商場林立街道繁華，卻也
不乏看起來格格不入的街區，例如在淮海路中段附近，你可以見到高端的Ｋ１１和新天地商場，
但也能找到一些舊式中餐館和老上海理髮店，甚至能發現一家半關張的商場。這不是因政府要保
留集體回憶才如此布局，真正原因很簡單－－這些地段的使用權來自國企。
　　北上廣深樓價調控持續，地產商在一線城市的部署如履薄冰，但內地商業地產界的金牌策劃
人司徒文聰卻看準商機，離開一手創辦的盈石資產管理公司後，組建盈展集團，協助國企活化良
好位置的街舖及商業項目。司徒文聰接受《經濟通通訊社》訪問時透露，將以不少於１億元（人
民幣．下同），為上文提到的淮海路商業街項目進行翻新。
　
＊悉售盈石股權，與國企合作更新城市存量＊
　
　　香港出生長大的司徒文聰，上世紀末北上打拼，曾參與瑞安集團旗下上海新天地等項目的開
發，並成功將新天地運作成上海商業地標，其後司徒文聰轉投卜蜂集團，成功將上海正大廣場項
目起死回生，成為業內佳話。司徒文聰於２００８年自立門戶，在黑石基金投資支持下，創立了
盈石資產管理公司，在上海、北京、武漢等１９個城市策劃經營了逾４０個商場項目。
　　司徒文聰最近有新動向，成立盈展集團，把眼光投向城市存量更新，與國企合作改造商業項
目。
　　盈展計劃在不影響國企擁有權下，對國企旗下商業項目進行投資，包括調研、翻新、策劃、
經營及推廣，提升舊街區及商場的商業價值。盈展在上海及武漢分別有４個及１個城市更新項目
，公司目前主力在滬發展，司徒文聰曾在上海參與策劃多個成功項目，他表示在當地擁有良好的
人脈資源，政府在城市改建方面，第一時間就會想起盈展。

＊鎖定淮海路中段，計劃打造潮拜新聖地＊

　　盈展曾將靜安香格里拉大酒店對面的一條酒吧短街重新改造，引入外國雪糕、潮鞋及家具等
高端品牌在該街設立「全國首店」，租金收益調升。司徒文聰表示，上海商場提供的商品足夠多
，但他總覺得「唔知點買」，原因在於消費體驗及氣氛仍然未致完善，所以盈展在進行城市更新
項目時，不會考慮星巴克、肯德基這些大眾品牌加盟，而是會考慮項目的整體性和商舖的獨特性
，至於像「喜茶」等網紅店，司徒文聰稱願意以分成方式邀請這些品牌進駐。
　　盈展接下來的主力項目，就是位於繁華的淮海中路中段，佔地合共２５０００平方米的原第
一百貨淮海店和錦江國際購物中心，該兩個項目擁有權來自兩家國企，百聯集團
（滬：６００８２７）及錦江國際集團。司徒文聰指，盈展目前處於諮詢策劃階段，日後計劃以
不少１億元進行改造，將雁蕩路地舖變身成法式風情街，並把錦江國際購物中心改造成年輕人潮
拜聖地，包括與網絡公司合作引入ＥＤＭ電音培訓中心；與國內兩大電競戰隊合作建設電競比賽
場地；以及引入高端健身中心品牌等等。

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