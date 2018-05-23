【上海專電】高挺：Ａ股入摩屬中期利好，料外資部署消費醫療股

《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》Ａ股６月被納入ＭＳＣＩ新興市場指數，瑞銀

證券中國首席策略分析師高挺今日在電話會議中預計，Ａ股入摩後將為市場帶來１８０億元人民

幣海外資金，相較於Ａ股總市值，金額並非特別大。但高挺指，事件有助提升Ａ股的外資佔比，

以至於於提升Ａ股的機構化程度，而且自今年起大量海外資金通過滬深港通及ＲＱＦＩＩ部署內

地股市，同樣有助提振市場對Ａ股的信心，所以認為入摩對Ａ股影響偏正面。

高挺指出，Ａ股在去年出現一定漲幅，再加上今年中美貿易對Ａ股的衝擊，他預測Ａ股現已

下跌至合理預期水平，預測未來經濟走勢會比較平穩。高挺在媒體提問環節補充，海外資金流入

Ａ股市場的影響力屬中期利好，據瑞銀觀察，海外資金比較偏好大消費及醫療保健板塊。

有媒體問到近來中國企業接連出現信貸違約事件，是否會打擊海外投資者的信心。高挺解釋

，在國家去槓桿的大背景下，一直在為２０２０年資管新規實施作準備，打破剛性兌付，「不發

生（信貸違約事件）才奇怪」。他認為目前信貸違約事件僅屬於局部性爆發，目前沒有非常高的

大規模爆發風險，而且中國發生的信貸違約事件遠比其他新興市場為少，所以他不擔心這影響了

外界對中國市場的態度。

瑞銀中國證券業務主管房東明表示，Ａ股入摩可以比照為中國正式加入世貿之類的代表性事

件，對Ａ股進入全球資本市場而言有重要意義。

