【上海專電】房東明：瑞銀控股合資公司後將加大發展衍生品及兩融

《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》中國實施擴大金融業對外開放舉措以來，不少

外資券商紛紛申請控股在華的合資企業，如瑞銀將其在中國合資公司的股權由２９％增加至

５１％。瑞銀中國證券業務主管房東明在電話會議表示，瑞銀控股後，公司將繼續利用其國際化

優勢發展現有業務，同時加大對資本使用業務的人才及資金投入，例如衍生產品及融資融券業務

。

