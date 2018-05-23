《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》中國實施擴大金融業對外開放舉措以來，不少
外資券商紛紛申請控股在華的合資企業，如瑞銀將其在中國合資公司的股權由２９％增加至
５１％。瑞銀中國證券業務主管房東明在電話會議表示，瑞銀控股後，公司將繼續利用其國際化
優勢發展現有業務，同時加大對資本使用業務的人才及資金投入，例如衍生產品及融資融券業務
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23/05/2018 14:11
【上海專電】房東明：瑞銀控股合資公司後將加大發展衍生品及兩融
《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》中國實施擴大金融業對外開放舉措以來，不少
外資券商紛紛申請控股在華的合資企業，如瑞銀將其在中國合資公司的股權由２９％增加至
５１％。瑞銀中國證券業務主管房東明在電話會議表示，瑞銀控股後，公司將繼續利用其國際化
優勢發展現有業務，同時加大對資本使用業務的人才及資金投入，例如衍生產品及融資融券業務
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