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即市新聞

23/05/2018 16:51

《美元走勢－羅明立》美匯指數現技術性調整，９３水平初步支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒８８　　　１１０﹒３７　　　１１０﹒５１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８９　　　１﹒１７５０　　　１﹒１７６２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４４２　　　１﹒３３７８　　　１﹒３４０４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３５　　　０﹒９９１９　　　０﹒９９２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９７　　　７﹒８４６８　　　７﹒８４８８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》美國總統特朗普表示，還不滿意中美談判的結果，並且因為國會反對，在中興
（００７６３）（深：００００６３）的處罰上未能達成共識。美國國會認為中興事件不是貿易
問題，而是法律問題，所以不認同罰款了事的方案。但由於中美雙方都不願打貿易戰，所以市場
對這種磨合的過程反應不大。
　　數據方面，美國５月的里奇蒙聯儲服務業指數及製造業指數都上升，當中製造業指數急升至
１６，遠高於預期的１０。芝加哥４月全國活動指數亦回升至０﹒３４，高於預期的０﹒３。

＊歐元若守住１﹒１７可再試高位＊

　　美元匯價在前日觸及５月個月的高位後，昨日輕微回落，結束美元連續６日的升勢，美匯指
數主要在９３﹒２５至９３﹒７５間窄幅上落。美匯現時仍處於技術性調整，９３水平是初步支
持，意大利政治前景不確定性會限制歐元的反彈，１﹒１７必須守住才能有望再試１﹒１８５０
的阻力。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７６０　　　１﹒１９３０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３３７０　　　１﹒３５５０　　　１﹒３３３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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