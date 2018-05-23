《美元走勢－羅明立》美匯指數現技術性調整，９３水平初步支持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒８８ １１０﹒３７ １１０﹒５１

歐元╱美元 １﹒１７８９ １﹒１７５０ １﹒１７６２

英鎊╱美元 １﹒３４４２ １﹒３３７８ １﹒３４０４

美元╱瑞郎 ０﹒９９３５ ０﹒９９１９ ０﹒９９２７

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４６８ ７﹒８４８８

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《美元走勢》美國總統特朗普表示，還不滿意中美談判的結果，並且因為國會反對，在中興

（００７６３）（深：００００６３）的處罰上未能達成共識。美國國會認為中興事件不是貿易

問題，而是法律問題，所以不認同罰款了事的方案。但由於中美雙方都不願打貿易戰，所以市場

對這種磨合的過程反應不大。

數據方面，美國５月的里奇蒙聯儲服務業指數及製造業指數都上升，當中製造業指數急升至

１６，遠高於預期的１０。芝加哥４月全國活動指數亦回升至０﹒３４，高於預期的０﹒３。



＊歐元若守住１﹒１７可再試高位＊



美元匯價在前日觸及５月個月的高位後，昨日輕微回落，結束美元連續６日的升勢，美匯指

數主要在９３﹒２５至９３﹒７５間窄幅上落。美匯現時仍處於技術性調整，９３水平是初步支

持，意大利政治前景不確定性會限制歐元的反彈，１﹒１７必須守住才能有望再試１﹒１８５０

的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７６０ １﹒１９３０ １﹒１７００

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３７０ １﹒３５５０ １﹒３３３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

