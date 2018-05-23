【本港樓市】居屋估值首破千萬元大關

《經濟通通訊社２３日專訊》據《明報》報道，新一輪居屋即將抽籤之際，近日市場錄得多

宗高價居屋成交，銀行亦對已補地價居屋估值更為進取，其中樓齡逾３０年的鰂魚涌康山花園最

新估值首破１０００萬元（已補地價．下同）大關，高達１０４８萬元，實呎約１７７０３元。

此外，鄰近東九啟德地王的老牌居屋、樓齡逾３０年的九龍灣麗晶花園，銀行估值於兩個月

內亦急升一成。美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，居屋價格將持續上升，３個月內勢將誕生

逾千萬元居屋王。（ｃｌ）

