【本港樓市】港府著手研究貨尾上升，向外來買家徵空置稅未必有效



《經濟通通訊社２３日專訊》運輸及房屋局局長陳帆表示，本港私人住宅物業整體空置率低

，加上需求管理措施已有效管理外來和投資需求，因此他認為就非本地居民或由其持股不少於

２５％的公司所持有的住宅物業開徵空置稅，未必可以有效增加供應。

他稱留意到近年「貨尾」單位數目有上升趨勢，政府正著手研究如何處理，對於有關就「貨

尾」單位徵收新稅項的建議，政府會小心考慮建議是否合理、可行和有效，然後再作出決定。

他指，截至今年３月３１日，已落成樓宇但仍未售出的一手私人住宅單位（貨尾單位）約有

９０００個。當中６０００個單位在２０１７年或２０１８年第一季落成，餘下的３０００個單

位則在２０１１年至２０１６年落成。這些未售出的單位可能被發展商留為自用或出租作服務式

公寓，或為空置單位。



＊首四個月涉及非本地買家住宅交易宗數僅佔１％＊



他表示，私人住宅的空置率由２０１２年年底的４﹒３％跌至２０１７年年底的３﹒７％，

遠低於１９９７年至２０１６年期間５％的長期平均空置率，而在業主尋找買家或租客、議價以

至翻新單位的過程中，難免有物業空置一段時間的情況，這是市場運作必然會產生的現象。

他續稱，根據現行印花稅機制，非香港永久性居民（包括任何公司）如購入住宅物業，均須

繳付合共３０％的印花稅。今年首四個月，涉及非本地個人和非本地公司買家的住宅交易宗數只

佔交易總數的１％，低於２０１２年１月至１０月期間（即推出買家印花稅前）的４﹒５％，反

映需求管理措施已有效管理外來和投資需求。（ｃｌ）

